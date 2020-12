Kijkers reageren vol lof op Karin Bloemen in ‘Vier handen op één buik’

In de nieuwe aflevering van ‘Vier handen op één buik’ is te zien hoe Karin Bloemen (60) de 19-jarige Nikita helpt. Het meisje is onverwacht zwanger geraakt van haar vriend Sven en omdat ze zelf nooit een stabiele thuisbasis heeft gehad, wil ze die haar kindje juist wél geven.

Kijkers reageren bijzonder positief op de aflevering: vooral Karin Bloemen in haar rol als bekende moeder kan op veel complimentjes rekenen.

Verrassingsbezoekje

Een zwangerschap op zich zelf is natuurlijk al heel spannend maar dat is niet het enige waar Nikita mee moet dealen: in de aflevering vertelt ze namelijk dat haar moeder momenteel vecht tegen een levensbedreigende longziekte. Vanwege het coronavirus is het voor Nikita moeilijk om haar moeder bij haar zwangerschap te betrekken, maar daar heeft Karin wat op bedacht. Ze regelt een prachtige limousine en brengt samen met Nikita een bezoekje aan haar moeder op veilige afstand. Het bezoekje geeft Nikita nét dat steuntje in de rug dat ze nodig heeft.