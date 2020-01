Kijkers reageren wantrouwend op stoelendans bij ‘The Voice of Holland’

Voor de vaste kijkers van ‘The Voice of Holland’ was de aflevering van vrijdagavond best even slikken. Juryleden Anouk en Ali B waren namelijk vervangen door oudgedienden Sanne Hans en Marco Borsato. De zender had een goede verklaring voor de stoelendans: het zou namelijk allemaal te maken hebben met het jubileumseizoen, maar kijkers denken daar toch anders over…

Op Twitter wordt er volop gespeculeerd over de afwezigheid van de juryleden

Verklaring RTL

In verband met het jubileumseizoen van The voice of Holland schuiven voor het eerst coaches van eerdere seizoenen aan tijdens The Knockouts. Anouk en Ali B maken daarom plaats voor Marco Borsato en Miss Montreal. Volgende week keren de twee weer terug en schuiven twee andere gastcoaches aan. Althans, dat is de officiële uitleg van RTL.

Speculaties

Kijkers zijn er echter van overtuigd dat de stoelendans alles te maken heeft met de ruzie tussen Anouk en Lil’Kleine in een eerdere aflevering. Ook in RTL Boulevard werd er vrijdagavond gespeculeerd over de afwezigheid van met name Anouk. Entertainmentdeskundige Aran Bade is er namelijk ook van overtuigd dat de stoelendans te maken heeft met de ruzie tussen Anouk en Lil’Kleine. Angela Groothuizen, één van de gastcoaches die volgende week een stoel inneemt, liet namelijk weten dat het verzoek van RTL pas vrij laat kwam, wat zou betekenen dat de zender nogal last minute heeft besloten om een stoelendans te gaan doen. Ook op Twitter werd er volop gespeculeerd:

“En dan vertellen we de kijkers gewoon dat Anouk en Ali B tijdelijk weg zijn omdat er twee gastcoaches zijn i.v.m. 10 jaar #TVOH…” pic.twitter.com/VX2kEMoqfv — 🍋TommyGunner©🍋(งಠ _ ಠ)ง (@Tommygunner) January 24, 2020

Zo, ik neem aan dat vanaf volgende week Anouk er weer is en dat vanaf volgende week lil kleine vervangen wordt door een “special guest”! Lil kleine is de bevestiging op mijn gedachte dat er tegenwoordig veel mensen bekend zijn zonder dat ze iets kunnen. #tvoh — Bram de Vries (@hatseflats1987) January 25, 2020

Krampachtige actie om twee coaches niet in één studio te hebben, het wegstemmen van de beste kandidaat en #lilkleine is toch wel het failliet van #tvoh — rmakker (@rmakker) January 25, 2020

Zo heeft Anouk in elk geval 2 draaidagen geen last van Lil Kleine. #tvoh — Yv (@YvonnePtwit) January 25, 2020

Het lijkt me duidelijk dat Anouk en Ali b er volgende week zitten. Kleine en waylon blijven dan thuis.#tvoh — John Verschuure (@JohnVerschuure) January 25, 2020

Woedende reacties op Lil’ Kleine

De afwezigheid van Anouk en Ali B was overigens niet het enige waar op Twitter over gepraat werd. Lil’ Kleine zorgde namelijk voor flink wat opschudding toen hij besloot om het 16-jarige talent Charine Eyny weg te sturen, terwijl volkszanger Danilo Kuiters wel gewoon door mocht gaan. Kijkers vonden de keuze van de rapper totaal niet terecht en sommige spreken zelfs van doorgestoken kaart en vriendjespolitiek:

Wat ben jij een pannekoek @LilKleine je hebt #tvoh van dit seizoen 2019/2020 echt verpest voor iedereen…Danilo was zeker niet slecht, maar is geen Voice of Holland #sukkel #lul #geenverstandvanmuziek pic.twitter.com/6R0qfQvSFV — Erik Sadal (@MisteriqueTiger) January 24, 2020

Dat die kleine knuppel die Danilo niet naar huis stuurde was de definitieve bevestiging dat hij niet geschikt is als #tvoh coach! Wat een idioot! — ron van schoonhoven (@ronvans) January 24, 2020

Doorgestoken kaart bij team Lil Kleine vanavond? Mocht dit niet t geval zijn dan svp deze coach vervangen. Je wil je toch profileren als een succesvol programma, wereldwijd, in dit genre. Daar hoort een professionele en bekwame jury bij! #tvoh — Carla van den Nieuwe (@CaatvdN) January 25, 2020

Danilo is een aardige jongen. Maar tvoh winnen zal ie niet en weet ie zelf ook wel. Door de verkeerde keuze van Kleine zal hij nu de jongen zijn die onterecht doorging. (Vriendjespolitiek/doorgestoken kaart?) Hoop voor hem dat t hem niet lang zal blijven achtervolgen. #tvoh — Carla van den Nieuwe (@CaatvdN) January 25, 2020

Bron: RTL Boulevard, Twitter. Beeld: RTL