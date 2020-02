Kijkers 'De rijdende rechter' ergeren zich massaal aan de huisbaas

Televisiekijkend Nederland kon woensdagavond weer genieten van een nieuwe aflevering van De rijdende rechter. Maar de huisbaas zorgde wel voor wat ergernissen bij de kijkers thuis.

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen gaat het over het conflict tussen een jong stel, Britt en Fabio, en hun huurbaas meneer Lansbergen. Het koppel, met een kleintje, is het achterstallige onderhoud in hun huis meer dan zat en eist dat de huurbaas in actie komt.

Lawaai en wietlucht

Maar Lansbergen heeft nog wel een appeltje met hen te schillen. Ze zorgen volgens hem namelijk voor veel overlast bij de buren met al hun geproduceerde lawaai en wietlucht. Bovendien zou het onmogelijk zijn om met het stel afspraken te maken om reparaties uit te voeren. Hij heeft dan ook het liefst dat ze ergens anders gaan wonen. Tijd voor de rijdende rechter Mr. Reid om met een glasheldere juridische oplossing te komen.

Gevaarlijke situaties

Kijkers ergeren zich tijdens de aflevering vooral aan de huisbaas. Ze noemen hem een ‘arrogante man’ die geen enkele empathie heeft voor de situatie van de huurders en alleen maar uit is op geld. Ze vinden het gek dat er een heleboel achterstallig onderhoud is. Volgens de kijkers is het echt de taak van Lansbergen om dit op te lossen. “Huurders hebben net een kleintje gekregen en hebben wat steun en support nodig. Succes met zo’n huisbaas, man man”, klinkt het op Twitter. En: “Oké, nu snap ik ook wel waarom het stel opvliegend is richting de huisbaas. Een heleboel achterstallig onderhoud en gevaarlijke situaties.”

Slechte verliezer

Ook vinden de kijkers thuis dat de huisbaas zich erg kinderachtig gedraagt. Vooral zijn reactie op de uitspraak is erg opvallend en noemen hem een ‘slechte verliezer’. “Ik moet een raam maken?”, reageerde Lansbergen namelijk verontwaardigd. “Het zal lastig worden om een afspraak met ze te maken, want ze zijn nooit thuis.” Die reactie schiet bij de kijkers in het verkeerde keelgat. “Wat een nare huisbaas. Je vraagt je af wie de volwassene is” en “En dan toch nog een trieste opmerking maken. Irritante en onbeschofte huisbaas”, schrijven kijkers op Twitter.

De huisbaas… het lijkt me een vervelende man. #rijdenderechter — Dorien ❌❌❌ (@DorienSchults) February 19, 2020

Slechte huisbaas, arrogante man, geen enkele empathie, alleen maar op geld uit, veroordeelt en discrimineert mensen. En een slechte verliezer…. #rijdenderechter — Hans de Groot (@Schreeuwer) February 19, 2020

Wat een nare huisbaas. Je vraagt je af wie de volwassene is #rijdenderechter — Eslief (@Eslief1) February 19, 2020

Wat een gek die huisbaas. #rijdenderechter — Roos (@Rosaliefes) February 19, 2020

Wat een flapdrol zeg die huisbaas #rijdenderechter Huurders hebben net een kleintje

Hebben wat steun en support nodig. Succes met zo’n huisbaas

Man man — heinjan hagen (@heinjanhagen) February 19, 2020

Huisbaas laat zich op de valreep nog even van zijn slechtste kant zien #rijdenderechter — Raymon Mens (@raymonmens) February 19, 2020

Nare vent die huisbaas. Probeert ook nog eens aan zijn onderhoudsverplichting te ontkomen. Helaas is het stel verbaal niet sterk. Ook al botert het niet, verhuurder heeft zijn verplichting. #rijdenderechter — mijbedeja (@Plukkiess) February 19, 2020

Als jij je huis niet wil opruimen en in rommel wil wonen heeft je huisbaas toch weinig over te zeggen #rijdenderechter — Ellen ⚘ (@EllenB_M) February 19, 2020

Bron: De rijdende rechter. Beeld: Kro-ncrv