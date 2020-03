Kijkers 'De rijdende rechter' ergeren zich massaal aan 'zuur stel'

De familie Zwart laat een keuken plaatsen, maar is niet tevreden. Ze eisen in De rijdende rechter onder andere een nieuwe vloer, maar keukenboer Jan wil eerst geld zien.

Kijkers die woensdagavond aan de buis gekluisterd zaten, staan helemaal achter Jan en vinden dat de familie Zwart voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten.

Advertentie

Hobbels

In deze aflevering van De rijdende rechter is de vloer in de nieuwe keuken van familie Zwart het onderwerp van discussie. Keukenboer Jan Tabak heeft die geleverd aan de familie Zwart, maar zij zijn ontevreden over het resultaat. Ze ergeren zich elke dag weer aan de hobbels en bobbels in de vloer. Familie Zwart wil dan ook dat er een nieuwe vloer komt, terwijl Jan zich van geen kwaad bewust is. Hij wacht op het geld dat de familie hem schuldig is. Hij krijgt namelijk nog 4600 euro voor de keuken en de vloer die hij erbij heeft geleverd. Kan John Reid deze ruzie sussen?