Kijkers 'De rijdende rechter' blijven met één hilarische vraag zitten

In De rijdende rechter moet Mr. Reid opnieuw een fikse burenruzie oplossen. Dit keer blijven de kijkers na de aflevering met één hilarische vraag zitten.

Kijkers zijn namelijk onwijs afgeleid door wat buurman Niek in z’n borstzak heeft zitten.

Grens

Niek en Tiny Hoogeboom wonen al bijna 60 jaar in het Noord-Hollandse Tuitjenhorn. Ze zijn trots op hun huis met grote tuin en alles wat daarbij hoort, en weten dan ook precies hoe de kadastrale grens loopt. Volgens hen loopt de erfgrens met hun buurman Eric Hoet door het midden van de greppel naast de tuin.

Afval

Maar wanneer buurman Hoet een stukje grond van een achterbuurman koopt en aan de slag gaat met zijn nieuwe aanwinst, is het hek van de dam. Hoet gooit zomaar takafval in de greppel. Waarom gooit de buurman zijn afval op de grond van Hoogeboom? Maar Hoet is in de veronderstelling dat het toch echt zíjn grond is. Kortom: hoogtijd voor de rijdende rechter om de gehele erfgrens te bepalen.

Pennen

Ondanks de boeiende aflevering, hebben de kijkers tijdens de uitspraak eigenlijk alleen maar oog voor de colbert van Niek. In z’n borstzak draagt hij namelijk maar liefst 4 pennen. Kijkers begrijpen er niks van. Op Twitter gaat het dan ook nergens anders meer over. “Waarom heeft die man 4 pennen in zijn borstzakje?!”, klinkt het. Enkele kijkers vragen zich voor de grap af of het misschien een koninklijke onderscheiding is. Maar daar zullen we helaas nooit achterkomen…

Maar nu weet ik nog niet waarom hij 4 pennen nodig had. #RijdendeRechter — Paul van den Berg (@bergpvd24) October 29, 2019

die 4 pennen….zou dat de koninklijke onderscheiding zijn? #rijdenderechter — Sander van Gruijthuijsen (@amvang2) October 29, 2019

4 pennen zijn een koninklijke onderscheiding . #rijdenderechter — Leo Stl (@LeoStaal) October 29, 2019

#rijdenderechter Hij heb nog een onderscheiding ook….. en een speldje.van ze.EHBO diploma (en 4 pennen in zijn zak. Die zal je echt nodig hebben — Peter van Hemert 🚜 (@Logicwebdesign) October 29, 2019

Is iemand zijn pennen kwijt? Dan zitten ze bij Niek in zijn borstzak. #rijdenderechter — Henk Noordhoff (@henknoordhoff) October 29, 2019

#DTv waarom heeft de buurman 6 pennen bij zich. Kneus #rijdenderechter — eppied (@eppied) October 29, 2019

al die pennen, waarom?? #RijdendeRechter — Paul van den Berg (@bergpvd24) October 29, 2019

Meneer heeft niet 1 niet 2 niet 3 maar 4 pennen meegenomen, just in case. #RijdendeRechter — Bas Verveen (@basverveen) October 29, 2019

Waarom heeft die man 4 pennen in zijn borstzakje?! #rijdenderechter — Bridget Bensdorp (@bridgetinbeeld) October 29, 2019

Benieuwd naar de uitsprak van Mr. Reid? Je kunt de aflevering hier terugkijken.

Bron: De rijdende rechter, Twitter. Beeld: KRO-NCRV