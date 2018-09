Kijkers 'Rijdende Rechter' vooral in de war door dít fragment

De gemoederen liepen gisteren weer hoog op tijdens ‘De Rijdende Rechter’. Ook dit keer ging het om een burenruzie. En niet zomaar een…

In deze ‘klassieker’ stond het stel Gerda en Michel, buurvrouw Zwanet én de anonieme buurman van nummer 67 centraal. Jaren hadden de buren uit het Groningse Scheemda goed contact met elkaar, tot de onbekende buurman ging flikflooien met vrijgezelle buurvrouw Zwanet.

Boompje

Er volgt een behoorlijk ingewikkelde burenruzie die begon bij het weghalen van een boompje in de tuin. Gerda vroeg de onbekende, tevens getrouwde, buurman van 67 om een handje te helpen. Aan het einde van de dag besluiten de buurtjes nog even een borrel te drinken en komt ook Zwanet even langs.

Zoenen

Op die borrel beginnen Zwanet en de anonieme buurman te zoenen, in Gerda’s keuken en op háár bank. Gerda staat stomverbaasd toe te kijken, evenals de vrouw van de anonieme buurman. Gerda vindt het ronduit respectloos van Zwanet en vertelt haar drie dagen later dat hun vriendschap voorbij is.

Filmpjes

Maar daar laat Zwanet het niet bij zitten en onthult nóg een geheim: ze flikflooit niet alleen met de anonieme buurman, óók met Gerda’s man Michel. Volgens Zwanet sturen zij seksueel getinte berichtjes naar elkaar. “Dat waren gewoon grapjes”, verdedigt Michel. Presentatrice Jetske van den Elsen hoort de situatie aan en laat blijken dat dit in haar vriendenkring niet bepaald gebruikelijk is om elkaar porno te sturen. “Bij mij wel”, besluit Zwanet. “Je mag in mijn telefoon kijken.”

Meester Reid

Het zal je niet verbazen dat er in de buurt flink geroddeld wordt over deze bijzondere situatie en daar is Gerda he-le-maal klaar mee. Haar eis is dan ook om met rust gelaten te worden door Zwanet. De buurvrouw laat zich de mond echter niet zomaar snoeren en eist vrijheid van meningsuiting.

Hond of teiltje

Meester John Reid reist af naar Groningen om de zaak nader te bekijken. De waarheid boven tafel krijgen blijkt zelfs voor de Rijdende Rechter moeilijker dan gedacht. Vooral als het plotseling niet meer gaat over het geroddel in de straat, maar of Gerda een hondje óf een grijs, vierkant teiltje bij zich had toen ze naar eigen zeggen werd ‘klemgereden’.

Twitterend kon dit natuurlijk niet onbesproken laten:

Ok tweeps, ik ben de hond uitlaten #RijdendeRechter pic.twitter.com/ttscnWMYXm — Jolanda van der Stel (@jovdstel) 11 september 2018

#RijdendeRechter wie noemt zijn hond nou Vierkant Teiltje! — doov650 (@doov650) 11 september 2018

WEL een hond, GEEN hond, een teiltje.

CONCLUSIE, de hond zat in het TEILTJE #RijdendeRechter — marcel koertshuis (@marcel_hgl1970) 11 september 2018

We hebben een nieuwe hond. We noemen haar Teiltje. #RijdendeRechter — Marlot van Lit (@mlotzoetermeer) 11 september 2018

Uitspraak

Benieuwd of Zwanet haar buurvrouw voortaan met rust moet laten? Je kunt de aflevering hier terugkijken.

Bron & beeld: NPO