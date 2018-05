Kijkers 'Rijdende Rechter' winden zich op over zwaailicht om kliko buiten te zetten

In het programma ‘Rijdende Rechter Wordt Vervolgd’ gaat presentatrice Jetske van den Elsen na de uitspraak van de rechter bij de mensen langs om te kijken wat ze van de uitspraak vonden. In de kliko-zaak die gisteravond aan bod kwam, bleken beide partijen alles behalve blij met de uitkomst.



Christine, Georges en hun zoon Verdi hebben jarenlang zonder problemen door de tuin van de buren gelopen om naar hun schuur te kunnen. Maar sinds de nieuwe bewoners Linda en Jeffrey er zijn komen wonen is er alleen maar ruzie. Linda kan namelijk niet tegen prikkels en vindt het vervelend als de buren te pas en te onpas door haar tuin lopen.

Waarschuwingslicht

De rijdende rechter kwam als oplossing met een waarschuwingslicht. Zo konden Christine en Georges op tijd aangeven dat ze door de tuin van Linda en Jeffrey willen gaan lopen om de fiets van hun zoon te pakken of om de kliko buiten te zetten. Dan kan Linda zich op hun komst voorbereiden. Maar uit de uitzending van gisteren blijkt dat beide buren helemaal niet blij zijn met deze oplossing.

Paniek

Dat snappen de kijkers wel, want dit zwaailicht viel ook niet goed bij de kijkers. “Een zwaailicht om ene kliko buiten te zetten? Hou op zeg!”, klinkt het op Twitter. Iemand die snel last heeft van prikkels, raakt toch ook in paniek door dit zwaailicht?

Aaah nee joh een zwaailicht om een kliko buiten te zetten šŸ˜‚šŸ˜‚šŸ˜‚ #RijdendeRechter Hou op zeg!!! pic.twitter.com/yHCLFpgr2r ā€” Sylly (@syl_sylly) May 15, 2018

#RijdendeRechter welke expert heeft eigenlijk bedacht dat een zwaailicht door je woonkamer heen ook maar Ć©Ć©n iemand z’n gemoedstoestand ontspannen doet? ā€” Itsa (@Itsalaser) May 15, 2018

#RijdendeRechter nu is het zwaailicht niet goed…. wellicht is dit een optie : pic.twitter.com/7XMYHBgmzr ā€” Remco Nienhuis (@remnl) May 15, 2018

Kliko’s en een zwaailicht. Wat een nutteloze ellende tussen de buurtjes.. #RijdendeRechter ā€” Marijke Hultzer (@marlaila) May 15, 2018

Dus omdat je buurvrouw een autist is mag je je kliko’s niet buiten zetten wanneer je dat wil en mag je ook geen zwaailamp in je EIGEN tuin? Hutje op de hei is de oplossing voor deze mevrouw. #derijdenderechter #rijdenderechter ā€” Kayleigh (@04041997x) May 15, 2018

Bron: Twitter. Beeld: NPO