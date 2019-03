Dít missen kijkers in de nieuwe studio van 'De rijdende rechter'

De rijdende rechter is aan een spiksplinternieuw seizoen begonnen. Daar hoort natuurlijk een nieuwe studio bij, zo vonden de makers. Voor de rest ziet het programma er hetzelfde uit, maar tóch ergeren kijkers zich ergens aan.

In de aflevering van dinsdagavond zagen we dat de in Friesland wonende Jelle van Putten heel wat kilometers maakt om bij zijn geliefde in Zeeland te kunnen zijn. Hij heeft daarom een nieuwe auto nodig. Zijn oog valt op een witte Clio die te koop staat bij het autobedrijf van Roland Poppe. Van Putten ruilt zijn eigen auto in en koopt de Clio bij Van Putten.

Bedonderd

Totdat blijkt dat Van Putten tegen Poppe heeft gelogen over de aankoopprijs van de oude auto. Poppe voelt zich bedonderd en wil de koopovereenkomst ontbinden. Hij besluit de auto niet te vrijwaren, waardoor Van Putten gedwongen wordt de verzekering te blijven betalen. Dit loopt uit op een ruzie en het wordt hoog tijd dat de rijdende rechter langskomt.

Geen publiek

Het is de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van De rijdende rechter. Vorige week lieten kijkers op Twitter al weten dat ze erg moesten wennen aan de nieuwe studio. Dinsdagavond was het weer raak, want de kijkers vragen zich af waarom er eigenlijk geen publiek meer is. Ze vinden het er hierdoor erg saai uitzien. Eén van de kijkers noemt het zelfs een crematorium. “Tijdens de hoorzitting is er wel weer publiek. In de studio niet. Ik vind het heel verwarrend hoor.” En: “Wel saai zo zonder publiek.”

#rijdenderechter Wel saai zo zonder publiek. — Ingrid (@Rozecrocs) 5 maart 2019

Dus hij doet nu uitspraak in een crematorium?#RijdendeRechter — Karin Bosklopper (@KarinBosklopper) 5 maart 2019

Tijdens de hoorzitting is er wel weer publiek. In de studio niet. Ik vind het heel verwarrend hoor. #RIjdendeRechter @RijdendeRechter — Sebastiaan Boers (@sebasboers) 5 maart 2019

Slot Zeist is kennelijk wegbezuinigd. Ook geen publiek meer. #rijdenderechter — Jeroen (@HighwaymanNH) 26 februari 2019

