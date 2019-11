Kijkers Robinson hebben lol met proef met zakken en grappen stromen binnen

Wie Expeditie Robinson kijkt, laat vaak even op Twitter weten wat er leuk en wat er niet leuk wordt gevonden.

Deze week is de eer aan Akwasi, die meedoet aan een proef met een boel zakken om zijn lijf.

Om dat beeld kunnen de kijkers behoorlijk lachen en de grappen stromen binnen. ‘Hamsteren, shoppen, de nieuwste mode…’. Om de zakken van Akwasi kan iedereen lachen. Overigens ligt hij ook goed in de groep en is hij geliefd bij de meeste kijkers. ‘Akwasi is echt leuk, super sportief!’, klinkt het op social media.

Ik als mijn salaris net gestort is en even naar de winkel geweest ben. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/30Sb6BB2mf — Femke T. (@F_MK__T) November 3, 2019

Ik als de tony chocolonely in de aanbieding is. #expeditierobinson pic.twitter.com/IxlhrId6Mr — Claudia Emmen (@ClaudiaEmmen) November 3, 2019

Het lijkt hier alsof Akwasi in het nadeel is, maar dat is gewichtsbedrog. #expeditierobinson pic.twitter.com/PJWBZHcYQ9 — Bruun (@bruniversum) November 3, 2019

Het zijn weer de Hamsterweken bij de AlbertHeijn. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/CAy7F7hvNA — Don Roelofsen (@DonRoelofsen) November 3, 2019

Ook dit jaar heeft de organisatie van de Amsterdam Fashion Week kosten noch moeite gespaard #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/nh7KUAfVb4 — Iësta V (@I_esta) November 3, 2019

Wanneer je naar de Action was en eigenlijk niks nodig had. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/QzdrCYzOos — Fleur (@bloemenbehang) November 3, 2019

Wanneer je direct na je all-inclusive buffet je zakken nog even snel vol propt! #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/2yqNWZrKBr — Koningin Máxima (@MaximaKoningin_) November 3, 2019

