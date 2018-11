Waarom kijkers 'Het Rotterdam Project' onder de indruk zijn van Patrick

In Het Rotterdam Project helpt Beau van Erven Dorens vijf Rotterdamse daklozen van de straat af te komen. Hierbij krijgen ze hulp van het Leger des Heils, een team van experts én een pinpas met 10.000 euro.

Met dit geld kunnen ze bijvoorbeeld schulden kunnen aflossen of een kamer huren. Al eerder deed Van Erven Dorens dit in Amsterdam.

Het Rotterdam Project

De daklozen zijn Soufyan (20), Stephany (24) en haar pasgeboren zoontje, Patrick (43), Hilde (54) en Yvar (28). Beau probeert hen te helpen een nieuwe start te maken, maar ze moeten wel zelf willen. Tijdens dat aanbod neemt de presentator genoeg tijd om naar hun persoonlijke verhalen te luisteren. Want waarom zijn de deelnemers op straat beland?

Patrick

Dat levert een aantal meeslepende gesprekken op. Beau ontmoet zo ook de 43-jarige Patrick, die al jarenlang op straat leeft en verslaafd is geraakt nadat zijn vrouw zelfmoord pleegde. “Ik ben even stil van het verhaal van die man…”, merkt iemand op Twitter op. Een ander citeert: “Bij #Rotterdamproject zegt zwaar verslaafde dakloze Patrick tegen Beau: ‘Nee, ik slaap liever buiten. Ik ga niet in de nachtopvang. Daar slapen allemaal rare mensen. Tussen zoveel vreemde mensen slapen, dat is niet goed voor mij’.” Anderen geven dan ook toe snikkend achter de televisie te zitten.

Maar daarnaast zijn de kijkers ook onder de indruk van Beau van Erven Dorens. “Wat fijn dat Beau een programma als #Rotterdamproject maakt. Echt, integer, informatief en rekent af met vooroordelen”, zegt Hester op Twitter.

Ook vond er een bijzondere ontmoeting plaats tussen Beau en de dakloze, 20-jarige, Soufyan. Hij leeft nu ongeveer een jaar op straat. Soufyan doet net als Patrick een boekje open over zijn situatie en vertelt daarbij zelf alles verpest te hebben. Wat vindt hij ervan dat Beau hem een aanbod doet om zijn leven opnieuw op te pakken? De aflevering kun je hier terugkijken.

