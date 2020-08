Kijkers ‘De slimste mens’ starten crowdfunding zodat Maarten van Rossem gaat zingen

Ik lig in mijn bed onder een dun lakentje en kan niet slapen. Mijn slaapkamer krijg ik bij deze superhittegolf niet meer koel, hoewel ik daar de gordijnen de hele dag dichthoud. Mijn ventilator is stuk. Morgen een nieuwe bestellen, noteer ik in mijn hoofd.

Na een half uur sta ik op en loop de woonkamer in. De maan schijnt door een van de dakramen naar binnen en bij het open raam waait een zoel windje langs mijn klamme rug. Ik schenk een restje witte wijn in en pak de brief van Wijnand er nog eens bij. D