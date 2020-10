Kijkers smullen van irritaties tussen kandidaten in ‘Wie is de mol?’

In Wie is de mol? lijkt het altijd hartstikke gezellig te zijn tussen de kandidaten. Maar het zijn net mensen, bleek uit de aflevering van zaterdagavond maar weer. Irritaties volop!

Vooral Nikkie had het behoorlijk gehad met haar collega’s in Italië.

Advertentie

Wie is de mol?-irritaties

Als je wekenlang elke dag met elkaar optrekt en ook nog eens een moeilijk spel te spelen hebt, ontstaan er nu eenmaal scheurtjes in de onderlinge vriendelijkheid. In the heat of the moment scheld je dan van je af, toch Patrick? En roep je dat iedereen even z’n kop moet houden, toch Nikkie? Kijkers smullen van de irritaties tussen de kandidaten.

Ik geniet van hoe geïrriteerd de kandidaten soms van elkaar worden 😂 #widm — Lara (@xlxara_x) October 3, 2020

Zoom: “Wil je je microfoon op mute zetten?”

WIDM: “Kunnen Patrick en Peggy alsjeblieft hun kop houden? DANK JE WEL!” #widm #moltalk pic.twitter.com/wfkELc8T5F — ChauSH (@ChauSH10) October 3, 2020

Nikkie en Tygo in de helikopter

Zeker voor Nikkie was het dus vast heel welkom nieuws dat zij in een helikopter mocht stappen, om weg te vliegen van de rest. Samen met Tygo werd ze naar het Italiaanse eiland Elba vervoerd. Aan Jeroen, Patrick, Peggy en Ron de taak hen op te sporen, waarna een dubbele executie plaatsvindt. En die dubbele executie zien we volgende week pas. In deze vierde aflevering viel dus niemand af. Goed voor alle Molloten: iedereen z’n punten zijn daardoor verdubbeld in de app.

Nou, ik ben in ieder geval geen punten kwijt geraakt deze week. 😂 #widm #moltalk — Marjolein 🌻 (@Leinnn) October 3, 2020

Is Ron de mol?

Vanwege de vorm van de laatste opdracht, zien kijkers een mogelijk enorme hint naar wie de mol is. Ter land, ter zee en in de lucht… doet dat een belletje rinkelen? Jawel: sommige Molloten zweren erbij dat Ron de mol is, die vroeger natuurlijk Ter land, ter zee en in de lucht presenteerde.

#widm Ron!! Ter land, ter zee en in de lucht. Auto, boot en helikopter! — Anne Bus (@AnneBus2) October 3, 2020

#widm Ron!! Ter land, ter zee en in de lucht. Auto, boot en helikopter! — Anne Bus (@AnneBus2) October 3, 2020

Een auto, een boot en een helicopter. Ter land ter zee en in de lucht! Ron is de mol #widm #moltalk — Hein (@heinheinheinhei) October 3, 2020

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Wie is de mol? (AVROTROS), Twitter. Beeld: AVROTROS