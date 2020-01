Kijkers smullen van dubbelzinnige opmerkingen in 'Heel Holland bakt'

Zondagavond betekent natuurlijk: een nieuwe aflevering van Heel Holland bakt. Nu valt er bij dit programma, dankzij de droge humor van presentator André van Duin, wel vaker wat te lachen. Maar deze aflevering was de humor van iets andere aard…

Kijkers tweeten volop over de dubbelzinnige opmerkingen die tijdens de opdrachten gemaakt werden.

Pruim

Deze week is de opdracht bij het spektakelstuk om een 3D-taart te maken. Kandidate Aline maakte een pruimentaart in de vorm van, jawel, een pruim. Op zich niks geks aan, zou je denken. Toch moeten Twitteraars behoorlijk lachen als Aline uitlegt: “Hopelijk is het slijm stijf genoeg om het mooi over de pruim te krijgen.” Want, vertelt ze: “Anders heb je echt een mislukte pruim.” Tja…

Dubbel D

Ook Robèrt maakt deze aflevering een opmerking waar kijkers behoorlijk ondersteboven van zijn. Wanneer Jeroen zijn 3D-taart in de vorm van 2 grote kersen presenteert, grapt Robèrt: “Je moest een 3D-taart maken, geen dubbel D.” Jeroen reageert daarop: “Ja, maar daar hou ik wel van.”

Aline: “dan heb ik echt een mislukte pruim… “ Nee. Nope. No. Denk er nog niet aan. Ik doe het niet. Nee. Te makkelijk. Nee.#heelhollandbakt #hhb — Wouter Dortmans (@wdortmans) January 5, 2020

#heelhollandbakt bij dit programma is doordenken verboden. — Joost Koenders (@Joost_Koenders) January 5, 2020

Iets met stijf genoeg zijn om over een pruim te kunnen. Nu kappen hoor. #heelhollandbakt #hhb — Hedvika (@hedvikad94) January 5, 2020

Neee Robèrt dat zei je nieeeeeeeeet #heelhollandbakt — Dillan (LowaddictsSoundsystem) (@LwddctsSndsstm) January 5, 2020

Ouwe snoepert die Robért 😂 DD#heelhollandbakt — Widdershin (@Widdershin2) January 5, 2020

Bronnen: Heel Holland Bakt. Beeld: Omroep Max, Roland J. Reinders