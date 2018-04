Kijkers 'Spoorloos' huilen mee met Jeroen die op zoek is naar z'n biologische moeder

Gisteren in ‘Spoorloos’ ging Derek Bolt in Costa Rica op zoek naar de biologische moeder van Jeroen (32). Zijn moeder had Jeroen ter adoptie opgegeven, maar had daar vrijwel meteen al spijt van.

Sprookje

Het liefdesverhaal van zijn vader en moeder klinkt voor Jeroen als een soort sprookje. “Ik heb voorheen alleen maar geruchten gehoord over mijn vader en moeder. Mijn vader zou een Amerikaan op leeftijd zijn en mijn moeder zijn huishoudster. Hij was een oude snoeper en mijn moeder een hele mooie vrouw”, vertelt Jeroen. “Dat sprookje heb ik altijd aan iedereen verteld, zonder dat ik wist of het waar was.” Hij was dan ook bang dat de realiteit tegen zou vallen, maar toen hij in Costa Rica aankwam verdwenen deze gedachten gelijk. Hij voelde zich veel meer thuis dan hij had verwacht.

Dolgelukkig

Hij gaf toe erg nerveus te zijn voor de ontmoeting met zijn biologische moeder, maar een mooiere ontmoeting had hij niet kunnen wensen. Zijn moeder was dolgelukkig toen ze werd gebeld met het goede nieuws dat haar zoon contact wilde met haar. “De hoop in m’n hart keerde weer terug. Hij leeft dus nog en hij is zelfs naar me op zoek”, vertelde ze in de uitzending.

Traantjes

Jeroen werd dan ook met open armen ontvangen. Dit ontroerde veel kijkers. Er werden heel wat traantjes gelaten.

Waarom kan ik #spoorloos nooit kijken zonder te huilen! — Raisa (@RaisaMF) April 23, 2018

Ik kijk #spoorloos: heb op dit moment ’n vuiltje in m’n oog…😭😭😭😏 — * (@Soul7Food) April 23, 2018

