Kijkers 'Spoorloos Extra' enorm ontroerd door het verhaal van Marius

Vorig jaar ging Marius (54) via Spoorloos op zoek naar zijn Italiaanse vader in Australië. Precies op tijd, bleek later. Zijn vader bleek ziek te zijn, dus deze ontmoeting vorig jaar had veel voeten in de aarde.

De vader van Marius vertrok voor zijn geboorte wegens familieomstandigheden naar Sicilië. Later verhuisde hij naar Australië. De twee hadden elkaar nog nooit gezien en daarom nam Marius contact op met Spoorloos, zodat hij zijn vader Franco na al die jaren eindelijk in z’n armen kon sluiten.

In Spoorloos Extra blikt Marius terug op deze ontmoeting. Hij vertelt dat het contact met de familie niet echt soepel verliep, aangezien twee van de vier kinderen van Franco een ontmoeting met Marius niet zagen zitten. Gelukkig mocht Marius zijn vader toch zien en dat bleek een perfecte timing.

Slechts twee weken na Marius’ bezoek in Australië is Franco overleden. “Ik was zo blij dat we precies op tijd waren”, vertelt Marius. “Dat ik hem nog heb kunnen zien en goede momenten heb gehad. Dat was echt heel fijn.” De kijkers waren erg ontroerd door Marius’ verhaal. “Wauw, pa heeft gewoon gewacht”, klinkt het zelfs.

