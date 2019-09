Kijkers 'Spoorloos' in tranen door het verhaal van Somna (21)

De Roemeense Somna (21) was nog geen 3 jaar oud toen ze werd geadopteerd. In het programma Spoorloos gaat ze samen met presentator Derek Bolt op zoek naar haar biologische moeder.

De 21-jarige Somna was een peuter van bijna 3 jaar oud toen ze door haar Nederlandse ouders Hans en Ritam vanuit Roemenië werd geadopteerd.

Advertentie

Fijne jeugd

Somna had in Nederland een fantastische jeugd. Haar adoptieouders deden veel leuke dingen met haar en haar broer. Toch veranderde haar gedrag toen ze ouder werd. Ze kreeg steeds meer moeite om zich aan haar Nederlandse ouders te hechten doordat ze maar weinig vertrouwen had in mensen.

Echtscheiding

Somna verzette zich vooral tegen haar adoptiemoeder Ritam en het ging van kwaad tot erger. Er volgde een echtscheiding, de kinderen bleven bij hun vader wonen. De situatie liep helemaal uit de hand en zowel Somna als haar broer werd uit huis geplaatst.

Op zoek

Inmiddels kan Somna het gelukkig weer goed vinden met haar ouders. Wel geeft ze toe haar biologische moeder in Roemenië te willen ontmoeten en daarom schakelt ze de hulp in van presentator Derek Bolt.

Zonder toestemming

Tijdens de zoektocht naar haar biologische moeder wordt duidelijk dat ze zonder toestemming is weggegeven. Haar moeder wilde Somna helemaal niet ter adoptie afstaan. De familie is dan ook nog een lange tijd op zoek geweest naar het kleine meisje.

Liefdevolle hereniging

Ana Bot, de moeder van Somna, is daar nog steeds kapot van en vindt het dan ook fantastisch dat Somna haar moeder nu wil komen opzoeken. “Ik ben ontzettend blij”, zegt Ana. Niet veel later ontmoeten moeder en dochter elkaar. Ook Somna’s vader is aanwezig. Kortom: een prachtige, liefdevolle hereniging.

Vol emotie

Kijkers zijn diep onder de indruk en laten weten het niet droog te kunnen houden. “Wat een verhaal, zo vol van emotie. Hoe is het mogelijk dat een kind gewoon is weggegeven zonder dat de ouders het weten? Brok in mijn keel”, schrijft een kijker op Twitter.

Wat een verhaal, zo vol van emotie. Hoe is het mogelijk dat een kind gewoon is weggegeven zonder dat de ouders het weten. Brok in mijn keel #spoorloos #Somna — Wedderplase (@Wedderplase) September 16, 2019

Pfffff heftig het verhaal van Somna, geen wonder dat het kind volledig in paniek was toen ze meegenomen werd door haar adoptieouders, ze wist dat ze een mama en papa had, ze werd in feite ontvoerd. Wat enorm verdrietig 😢 #spoorloos — Saskia Schuuring 🇳🇱🇪🇺 (@saskiatijgertje) September 16, 2019

Noem mij een watje maar ik hou het niet droog bij zo een verhaal. #spoorloos — Sebastiaan (@sj_dk) September 16, 2019

Ben in tranen. #Spoorloos. Ik was in dat kindertehuis in, denk ik, 2000. Een echte babywinkel. #adoptie #kinderhandel — Roelie Post (@roelie_post) September 16, 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Spoorloos, Twitter. Beeld: iStock, KRO-NCRV