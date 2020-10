Kijkers ‘Steenrijk, straatarm’ begrijpen niks van relatie multimiljonair Tamara

Woensdagavond is na een nieuwe aflevering van Steenrijk, straatarm grote verwarring ontstaan onder kijkers. Want heeft het rijke stel nou een relatie of zijn het alleen vrienden?

In de aflevering ruilen de rijke Tamara en Ronnie van huis en haard met het arme gezin Stuts.

Steenrijk en succesvol

Multimiljonair Tamara woont in een moderne buitenwijk van Tilburg. Ze woont daar in een prachtige villa met zwembad. Bij haar woont Ronnie, die in Steenrijk, straatarm geïntroduceerd wordt als haar ‘soulmate en zakelijke partner’. Samen runnen Tamara en Ronnie een succesvol bedrijf. Tamara zegt zelf over Ronnie: “Naast mij zit mijn beste vriend, die ken ik al sinds ik twee jaar was.”