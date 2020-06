Kijkers ‘Steenrijk, straatarm’ vallen over dure tatoeages bij arm gezin

In ‘Steenrijk, straatarm’ ruilen gezinnen een week van huis, leven én bestedingsbudget. Deze week vallen kijkers over de dure tatoeages van het arme gezin.

De familie Jansen uit Vianen ruilt een week van huis én budget met de familie Van Maaren.

Ibiza

De Jansens kijken hun ogen uit, want zij hebben geluk: het gezin Van Maaren woont namelijk op het zonnige Ibiza. Vader Bernardus vergaarde zijn vermogen in de autohandel, maar zit nu in het vastgoed. Op Ibiza runnen hij en zijn vrouw Nienke nu een bijzonder vastgoedproject in een achterstandswijk op het eiland.