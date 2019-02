Kijkers 'Steenrijk, straatarm' ontroerd door de wens van zoon Robin

In het programma Steenrijk, straatarm ruilen 2 families met een volkomen ander uitgavepatroon een week lang van leven. Woensdagavond was het de beurt aan de ‘steenrijke’ Gertjan en Johan en de ‘straatarme’ familie Ripzaad.

Hoewel er meerdere ontroerende momenten voorbij kwamen, was het vooral een scène met zoon Robin die bij kijkers voor de nodige tranen zorgden.

Klein flatje

In de aflevering is te zien hoe de familie Ripzaad met z’n vieren in een klein flatje in Hoogvliet wonen. Vader Rob werkt als beveiliger en moeder Chantal is een gezellige huismoeder die vanwege haar reuma niet kan werken.

Luxe leven op Ibiza

De familie Ripzaad mag een weekje ruilen met het vrolijke koppel Gertjan Holleman en Johan Verveer. De mannen wonen op het prachtige eiland Ibiza samen met hun 2 Franse Bulldogs. Gertjan vergaarde zijn vermogen voor de camera als model. Daarna runde hij 24 jaar lang Max Models. Johan is interieurdesigner en richt luxe huizen in.

Pesterijen

Voor de familie Ripzaad is het nieuwe budget flink wennen. Zo hebben ze normaal gesproken geen geld voor nieuwe schoenen of kleding, iets wat bij zoon Robin al voor de nodige pesterijen heeft gezorgd. De jongen laat weten dat hij er op school ‘niet bij hoort’, omdat hij op afgetrapte schoenen rondloopt. Zijn allergrootste wens is dan ook om een paar echte Nikes te mogen kopen.

Reacties Twitter

Wanneer deze wens eindelijk in vervulling gaat, houdt zijn moeder het niet droog. En met haar veel kijkers ook niet, zo blijkt op Twitter:

Och zo ontroerend “Familie is alles wat we nog hebben” #steenrijkstraatarm #liefde pic.twitter.com/UMfNfR7TWP — Laura Elsman (@LauraElsman) 13 februari 2019

Brok in mijn keel. Wat kunnen mensen gemeen zijn. #steenrijkstraatarm — Happy Single Dads (@HappySingleDads) 13 februari 2019

Wow zo geweldig he dat programma #steenrijkstraatarm Ontroert me elke keer maar weer. pic.twitter.com/V9Z2MgLoPX — Laura Elsman (@LauraElsman) 13 februari 2019

Als ik weet waar die knul woont krijgt ie van mij elk jaar een stel nieuwe schoenen. #steenrijkstraatarm — Vivienne (@Vivscontent) 13 februari 2019

Ik zit met verbazing #steenrijkstraatarm te kijken en hoor hoe de kinderen gepest zijn in hun tijd bij het @Legerdesheils. Wat kunnen mensen gemeen zijn… bah! Zelf geen normaal leven dus dan ook maar het leven van anderen verzieken? Een olifantenhuid is soms zo gek nog niet. 😉 — SchaakStuk ™ (@SchaakStuk) 13 februari 2019

Bekijk hier het emotionele fragment uit Steenrijk, straatarm terug.

Bron: Steenrijk, straatarm (SBS6), Twitter. Beeld: SBS6