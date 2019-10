Kijkers 'Sterren op het doek' zijn vol lof over Caroline de Bruijn

In ‘Sterren op het doek’ worden bekende Nederlanders door 3 verschillende kunstenaars geportretteerd. Dinsdagavond was de beurt aan actrice Caroline de Bruijn.

De kijkers thuis zijn vol lof over de GTST-actrice.

Moeilijke keuze

Kunstenaars Ellen-Claire Boomsma, Astrid Ritmeester en Yvonne Heemskerk krijgen de opdracht om een portret te schilderen van de actrice. Aan het eind van de aflevering mag Caroline 1 van de kunstwerken mee naar huis nemen en dat is natuurlijk een moeilijke keuze.

Juiste keuze

De GTST-ster kiest uiteindelijk voor het 2e portret: het schilderij van Yvonne Heemskerk. De kijkers thuis zijn enthousiast en zouden zelf ook voor dit portret gaan, laten ze op het Twitter weten. Maar waar de kijkers het meest over te spreken zijn, is het uiterlijk van Caroline.

Geen rimpeltjes

Kijkers raken namelijk niet uitgepraat over hoe prachtig ze is. “Wat een mooie aflevering. En wat een mooie vrouw” en “Potverdorie, wat is is Caroline toch een mooie vrouw”, klinkt het op Twitter. Kijkers kunnen dan ook niet geloven dat Caroline al 57 jaar oud is. “Geen rimpeltje!” Een van de kijkers zegt dat ze bij Caroline moest denken aan presentatrice Merel Westrik. “Hadden zo zusjes kunnen zijn!”

Via sterrenophetdoek.schenkhet.nl kun je bieden op een van de schilderijen.

Prachtig portret heb je gemaakt @vonneheemskerk ! 😍

Ze waren alle 3 onwijs mooi, maar deze was toch ook wel mijn favoriet. 🎨 Heb je de aflevering gemist? Je kunt hem terug kijken via de link in m’n bio! 😊 #SterrenOpHetDoek 🖼 pic.twitter.com/KH5IAlcTW2 — Caroline De Bruijn Fan ✨ (@CdbFanx) October 1, 2019

Caroline = uit `62…..ONGELOOFLIJK!! Geen rimpeltje. #sterrenophetdoek — Manon Schreuder (@SchreuderManon) October 1, 2019

Ja,het middelste is de allermooiste! Wat een pracht gezicht & die zachte stemmie plus de humor & elegantie! It`s a WOMAN!! #Sterrenophetdoek — Manon Schreuder (@SchreuderManon) October 1, 2019

Ik moet een hele tijd aan Merel Westrik denken als ik haar zie? Hadden zo zusjes kunnen zijn! #sterrenophetdoek pic.twitter.com/ogO1qFqM9E — Sze-Wing Tang (@swing76) October 1, 2019

Caroline mooier dan haar dochter net als bij Antje Monteiro #sterrenophetdoek — Manon Schreuder (@SchreuderManon) October 1, 2019

Van die 3 Carolines vind ik het schilderij van Yvonne het mooist. Ik gok dat die wint. De linker is te donker en de 3e een comicbook. #sterrenophetdoek — Jeroen Eefting (@DeDoentje) October 1, 2019

@OzcanAkyol

Wat een mooie aflevering. En wat een mooie vrouw. #sterrenophetdoek — feikje dijksterhuis (@FeikjeD) October 1, 2019

#sterrenophetdoek wat een fijn programma met een prima presentatie van @OzcanAkyol met de mooie en sympathieke @CarolineBruijnD — Ben (@Ben94441801) October 1, 2019

Ik ben een beetje fan geworden van Caroline de Bruijn, een mooi mens van binnen en van buiten! Wie is het eens?#sterrenophetdoek — Kevin (@televisiegozer) October 1, 2019

Als ik mooi zou zijn als Caroline zou ik de hele dag in de spiegel kijken #sterrenophetdoek of is dat narcistisch — Joke Rikken (@jokjohwil) October 1, 2019

Bron: Sterren op het doek, Twitter. Beeld: ANP