Kijkers 'Sterren op het doek' ontroerd door de positieve Bibian Mentel

Ondanks alle tegenslagen blijft paralympisch snowboardster Bibian Mentel positief. En dat ontroert de kijkers van Sterren op het doek.

Afgelopen zomer werd voor 11e keer bij Bibian Mentel kanker geconstateerd. Terwijl 3 kunstenaars aan de slag gaan om Bibian te portretteren spreekt presentator Özcan Akyol haar in Sterren op het doek over deze strijd, de tegenslagen en haar optimisme. Kijkers zaten aan de buis gekluisterd.

Advertentie

Hoop

Wat duidelijk wordt tijdens de uitzending is dat Bibian niet zomaar bij de pakken neer gaat zitten. Dat kan ze niet, ze zal altijd positief in het leven blijven staan en hoop blijven houden. “Ik heb zo’n stemmetje in mijn hoofd, ik weet niet of dat waar is of niet, maar ik heb zoiets van: het gaat een tijd duren, maar je gaat nog wel lopen. En als dit toch blijvend is, dan is dit blijvend. En dan moet ik hier het beste van maken.”

Dromen over de toekomst

Volgens de paralympisch snowboardster heeft het in ieder geval geen zin om in je eigen verdriet te verdrinken. Natuurlijk heeft ze ook wat mindere dagen, maar ze blijft optimistisch. “Tuurlijk mag er verdriet zijn, en dat is er ook echt wel, maar er zijn zoveel dingen in het leven om nog van te genieten”, legt ze uit aan Özcan. Ze blijft bijvoorbeeld dromen over een toekomst met kleinkinderen. “Dat is mijn grootse droom. Want dat houdt ook in dat ik toch nog langer hier ben op deze aarde.”

Uitzaaiingen

Al weet ze zelf ook wel dat het zomaar afgelopen kan zijn. “De afgelopen vier jaar ben ik ieder jaar de klos geweest en heb ik heftige operaties gehad”, vertelt ze. “En nu ook met de uitzaaiingen in de longen. Het is maar te hopen dat we die de baas kunnen blijven.”

Onder de indruk

Op Twitter laten kijkers weten geraakt te zijn door de mooie en wijze woorden van Bibian. Ze vinden het prachtig om te zien hoe dapper en sterk Bibian blijft, ondanks alle tegenslagen. “Ze is nog sterker en mooier dan ik dacht. Wat een een power vrouw, respect” en “Weer ontroerd door Bibian, die vrouw raakt mij altijd”, klinkt het op Twitter.

In #sterrenophetdoek zag je welk doek @BibianMentel mee naar huis neemt. 🎨 Bied nu mee op de overige werken via https://t.co/HpMYolRyBg en steun de Mentelity Foundation! pic.twitter.com/5TZf3lweS7 — Omroep MAX (@OmroepMAX) October 15, 2019

Ze is nog sterker en mooier dan ik dacht. Wat een power vrouw, respect!! #sterrenophetdoek — @bloedzerieus (@bloedzerieus) October 15, 2019

Mooie en eerlijke keuze van Bibian Mentel met Floor als kunstenares. “Het schilderij in de rolstoel is nog te confronterend.”#sterrenophetdoek

Werkelijk prachtige aflevering!

Pluim voor @OzcanAkyol pic.twitter.com/7MFN72SrLH — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🌳🌲 (@marcelbar8) October 15, 2019

Weer ontroerd door @BibianMentel die vrouw raakt mij altijd! #sterrenophetdoek — Joke Beuger (@BeugerJoke) October 15, 2019

Blij dat ik eindelijk mijn schilderij van Bibian Mentel mag laten zien. Vereerd dat ik uitgekozen ben om zo’n inspirerende vrouw te mogen schilderen.

Ik wilde haar neerzetten zoals ik haar zie: lief, positief, stoer maar ook kwetsbaar.#sterrenophetdoek #bibianmentel pic.twitter.com/CLHcF1GXka — Erik van Elven (@erikvanelven) October 15, 2019

#sterrenophetdoek wat een mooie uitzending. ❤ — Joost Koenders (@Joost_Koenders) October 15, 2019

Ontroerd door de uitzending van ‘Sterren op het doek’ met @BibianMentel. Wat een ongekende positiviteit, levenslust en doorzettingsvermogen.

Absolute topvrouw en een voorbeeld voor velen.#sterrenophetdoek @OzcanAkyol — Edwin Lugt (@EdwinLugt) October 15, 2019

Was iedereen maar zo positief als deze topper #wateentopvrouw #sterrenophetdoek — ivan verbruggen (@ivanverbruggen) October 15, 2019

#sterrenophetdoek wat is Bibian toch een prachtige krachtige vrouw. ❤🍀🙏 — Joost Koenders (@Joost_Koenders) October 15, 2019

Zit hier bijna met een brok in mijn keel….😢 Bibian Mentel, je bent een powervrouw! 👍👊 @BibianMentel#sterrenophetdoek pic.twitter.com/U2ERLf18H6 — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🌳🌲 (@marcelbar8) October 15, 2019

Veel respect voor @BibianMentel, mooi gesprek in #sterrenophetdoek. Knap dat zij zo positief blijft. — Petra Jansen (@PetraJansen76) October 15, 2019

Wat is het weer een prachtig programma zeg!! Wauw. Zo mooi. ❤️👍🏼🍀 #sterrenophetdoek — Frans 🦔 (@SnarfxFrans) October 15, 2019

Wat is ze open en oprecht. #sterrenophetdoek — Sebastiaan Boers (@sebasboers) October 15, 2019

Haha kijk eens in haar rok bij het schilderij van Erik van Elven! Een snowboarder! #sterrenophetdoek pic.twitter.com/NX5mLduzWB — blauwegrappen (@blauwegrappen2) October 15, 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Sterren op het doek, Twitter. Beeld: ANP