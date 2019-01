'Rambam'-kijkers stomverbaasd over hoe makkelijk ID-fraude is

Identiteitsfraude komt steeds vaker voor. En da’s ook niet zo gek, want in Rambam konden we donderdagavond zien hoeveel iemand kan doen met slechts een kopie van jouw paspoort of rijbewijs.

“Bizar, het is echt nog veel makkelijker om iemands identiteit te stelen dan ik dacht”, schrijft een kijker na de aflevering.

Collega frauderen

De presentatoren doken in de wereld van de identiteitsfraude en stolen als experiment de identiteit van hun collega Jora. Met succes: het lukte de Rambammers om alleen met haar rijbewijs verschillende bankrekeningnummers te openen, dure spullen te bestellen en een huis te huren. Ze probeerden het met nog meer BNN-collega’s en mensen op straat. Het proces van de fraude kwam spannend en lollig over, als ‘een jongensdroom’, zoals presentator Filemon Wesselink het mooi omschreef – maar er natuurlijk niks geinigs aan als jij er écht slachtoffer van wordt.

Kopie id in hotel

De aflevering werd druk besproken op Twitter, omdat kijkers in shock waren door hoe makkelijk je door een kopie van je ID-kaart of rijbewijs af te geven, al zó gefraudeerd kunt worden. Wist je bijvoorbeeld dat als er in een hotel of bij een autoverhuurbedrijf om een kopie van je ID-kaart of rijbewijs wordt gevraagd, je dat gewoon kunt (en zelfs moet, vinden de gesproken experts) weigeren? Meer dan waard om deze Rambam even terug te kijken, dus.

Interessante aflevering over identiteitsfraude gezien van #rambam – hoe je met een kopie van een rijbewijs op iemand anders zijn naam een bankrekening kunt openen, geld lenen, een huis huren, dozen vol spullen kopen en zelfs boetes op zijn of haar naam weet te zetten. Aanrader! — Corrado Francke (@corradofr_) 10 januari 2019

gisteren weer #rambam gekeken en wat was het weer een leuke aflevering. het is wel erg dat je zo gemakkelijk je identiteit gestolen kan worden maar dat ze die van hun collega hadden gestolen en allemaal rare fratsen ermee uithaalde vond ik wel grappig. #realopinion — Youri kruize (@DJYU0) 11 januari 2019

Iedereen laat zijn ID gewoon vrijwillig copyeren …jezus #rambam — Boreout ™ 🇳🇱 🇫🇷 🌷 (@Boreout) 10 januari 2019

Bizar.. het is echt nog veel makkelijker om iemands identiteit te stelen dan ik dacht 😱 #rambam — Joyce Datthijn (@JoyceDatthijn) 10 januari 2019

#rambam bizar dat het allemaal kan. Maarehh heren, dame, dit gaat ff te ver hoor. Digitale grapje doe je even niet ongedaan hoor,..ook niet als het een grapje is. — Jasper van Buuren (@BuurenJasper) 10 januari 2019

Eerder wel eens kritisch geweest op #rambam. Vandaag niks dan lof, belangrijk onderwerp identiteitsfraude/bankpasfraude. — Coppi (@jwjoost) 10 januari 2019

Zo simpel is het dus. Identiteitsfraude is super makkelijk. #rambam — Bart Ensink (@Burgemeester) 10 januari 2019

Bizar bizar, nog maar eens goed om de boel wakker te schudden. ID fraude, je kan je goddelijke gang gaan op andermans naam… Holy shit. Wake up #DenHaag, kijk ff #rambam op #NPO — Mike 🇱🇺 🇵🇹 (@MysticMike77) 10 januari 2019

Je kunt Rambam hier terugkijken.

Bron: Rambam (BNN). Beeld: BNN/Wessel de Groot

