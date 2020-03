Kijkers teleurgesteld na de dagdates van Boer zoekt vrouw

In de 3e aflevering van Boer zoekt vrouw van zondagavond was het tijd voor de dagdates. Een hele dag lang mochten de boeren op pad met hun vrouwen en mannen. Het ging er gezellig aan toe, maar veel kijkers bleven toch teleurgesteld achter na de uitzending.

In de aflevering gaan de boeren een dag vol activiteiten beleven met hun potentiële partners. Ze hopen elkaar zo beter te leren kennen en uit te vinden of er al matches zijn. De dates zijn nogal bijzonder. Zo gaat boer Geert met zijn dames los met een knuppel op een piñata en wordt boer Bastiaan letterlijk en figuurlijk versierd. Zijn dates mogen elkaar beschilderen en ook hij moet dat aan den lijve ondervinden. Annemiek gaat met haar mannen de natuur in en verkent daar ook de sloot nadat ze met haar dates op een balk boven het water moet stoeien. Geert-Jan doet het iets rustiger aan meet een gezellige high tea en een middagje taarten decoreren. Ook bij Jan wordt er gegeten en gekletst.

Liefde in de lucht

Aan het einde van de dag mogen alle boeren hun 3 favoriete dates vragen om een week bij hen op het erf te komen logeren. Hier en daar wordt gegiecheld en geknipoogd. Er hangt al wat liefde in de lucht.

Teleurgesteld

Toch waren de kijkers niet allemaal even gecharmeerd van het oer-Hollandse datingprogramma. Ze vinden namelijk dat er tot nu toe weinig spanning is. Veel kijkers laten op Twitter weten dat ze voorgaande jaren veel meer meegesleept werden door het programma, en het nu allemaal nog wat flauwtjes vinden. Ook voelt het voor veel kijkers alsof de aflevering gehaast is en er weinig tijd wordt genomen om echt in te zoomen op de dates.

Ben ik de enige die het een beetje saai vond? #boerzoektvrouw — Luuk Luckas (@LuckasLuuk) March 8, 2020

#boerzoektvrouw raggen ze het dit jaar er niet veel sneller doorheen dan voorgaande jaren? — japie1971 (@japie1971) March 8, 2020

Ze hebben wel haast dit jaar bij #boerzoektvrouw — Seb de Groot (@sebdegroot) March 8, 2020

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk nog geen reet aan vind, dit jaar. Zitten jullie er allemaal wel al helemaal “in”? #boerzoektvrouw — Lycke van der Bles (@LyckeB) March 8, 2020

Kreeg jij hetzelfde gevoel? Dan is het maar hopen op een spetterende aflevering volgende week.

Beeld: Kro-ncrv.