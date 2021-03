Kijkers ‘The voice’ geschokt door uitslag: dít zijn de finalisten

De finalisten van The voice of Holland zijn bekend. Na een zinderende halve finale was het vrijdagavond aan het publiek om te bepalen welke twee deelnemers op het nippertje de show moesten verlaten. Veel twitterende kijkers én de coaches zijn geschokt door de uitslag.

Sem, Nienke, Dani, Jasper, Lucas en Channah haalden stuk voor stuk alles uit de kast om voldoende stemmen binnen te halen voor de felbegeerde finale. Slechts vier kandidaten konden door naar.

Nadat ze alle zes hun eerste nummer hebben gezongen, moest de eerste kandidaat al naar huis. Channah kreeg de minste stemmen en moest daardoor als eerste de show verlaten. Vervolgens mochten de overige vijf halve finalisten hun tweede nummer zingen en volgde na veel jurycommentaar een nieuwe uitslag. Maar hier snappen de kijkers níks van.

Jasper is iedere liveshow zó zenuwachtig, dat hij tijdens zijn optredens steeds meerdere keren zit. Kijkers staan versteld hoe hij iedere keer weer doorgaat. Eén keer begon hij zelfs haperend aan zijn optreden, dat de coaches hem abrupt lieten stoppen. Bovendien was hij laatst ook ontzettend hees, waardoor Anouk ervan uitging dat het zijn laatste optreden zou zijn. Maar dit bleek niet het geval. Jasper kreeg keer op keer genoeg stemmen, waardoor hij uiteindelijk zelfs door was naar de halve finale.

Doorgestoken kaart

En nu wéér, want Jasper is opnieuw door. Dit keer zelfs naar de finale. En daar zijn de kijkers niet echt blij mee. “Jasper? Hoe dan? Kijkt iedereen zonder geluid ofzo?” en “Eigenlijk is het een groot compliment als je dit jaar NIET in de finale zit”, klinkt het op Twitter. Bovendien hebben ze het idee dat het doorgestoken kaart is, aangezien ze het wel héél toevallig vinden dat alle kandidaten een andere coach hebben. “Goh, toevallig heeft elke coach nu een kandidaat in de finale. Dan heeft Jasper dus slim gekozen om naar Jan te gaan”, schrijft een kijker.

Lucas

De finaleplek van Jasper ging ten koste van Lucas, een lid van team Anouk. De jongen werd opgevangen door Ali B, die hem toevertrouwde: “Als wij het voor het zeggen hadden, was dit nooit gebeurd.” Verwijzend naar dat de kijker dit seizoen alles beslist middels het stemmen.

Vind het toch knap hoe elk seizoen iedere coach een kandidaat in de finale heeft staan, maar ze nog zweren dat het geen doorgestoken kaart is #tvoh — Nena Mertens (@mertens_nena) March 19, 2021

Kijkt nog iemand #tvoh?

Lijken de verkiezingen wel…

Nederland heeft poep in hun oren! pic.twitter.com/CiqQ4bggXW — Marielle ✈ (@Travelistaaaaa) March 19, 2021

Jasper? Hoe dan? Kijkt iedereen zonder geluid ofzo? #TVOH — Marjon Nipshagen (@Marjonnippie) March 19, 2021

Nu is dit totaal ongeloofwaardig #tvoh #jasper @Jansmit zie reacties op Twitter. Gooi toch de handoek in de ring. — Peter Knol, PA1SDB (@P_Knol) March 19, 2021

#tvoh goh toevallig heeft elke coach nu een kandidaat in de finale 🤣🤣 dat heeft Jasper dus slim gekozen om naar Jan te gaan. 😅 — Marion (@brilletje19) March 19, 2021

Maar even? Is er iemand op deze hashtag die voor Jasper stemt? Of ben ik de enige die het heel opvallend vind dat elke coach 1 deelnemer door heeft.. #tvoh — Sabinee ♡ (@DitIsSabientje) March 19, 2021

Als ik Jasper was geweest had ik mij terug getrokken en Lucas de plek in de finale gegund. Hij staat gewoon een beetje voorschut.. #tvoh — SiBB (@siabb) March 19, 2021

Winnaar Maan openhartig over leven na ‘The voice’: “Het was een stroomversnelling”

Bron: The voice of Holland, Twitter. Beeld: RTL