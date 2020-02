Kijkers 'The Voice of Holland' raken niet uitgepraat over 'afwezige' Chantal Janzen

Waar het vorige week de oranje teint was van Martijn Krabbé die alle aandacht naar zich toe wist te trekken, was het deze keer Chantal Janzen die een stortvloed van Tweets over zich heen kreeg. Kijkers vonden de presentatie van Chantal nogal ondermaats en vroegen zich af wat er met de presentatrice aan de hand is.

Hoewel het een spannende aflevering was, oogde Chantal een tikje afwezig en reageerde ze niet zo gevat als ze normaal gesproken doet. Iets wat bij de kijkers niet onopgemerkt bleef.

Advertentie

Kritische kijkers

Mensen vroegen zich al snel af of de presentatrice misschien een griepje onder de leden had of dat ze er gewoon geen zin in had. Tweets als “Welterusten lieve Chantal en morgen weer vrolijk de dag beginnen,” en “Chantal mag de volgende keer iets meer haar best doen alsof ze het programma voor haar lol mag presenteren,” kwamen dan ook veelvuldig voorbij. Ook opperden een aantal Twitteraars of Geraldine niet het stokje een keertje van Chantal kon overnemen, omdat haar presentatie wél sprankelend zou zijn.

Zo en nu lekker slapen Chantal #tvoh — Elsy (@elsy_vriens) February 14, 2020

Chantal mag volgende week iets meer haar best doen om net te doen alsof ze het programma voor haar lol mag presenteren. Volgens mij had ze vandaag geen zin. #tvoh — Gerard Verwey (@GerardVerwey) February 14, 2020

Wat was er aan de hand met Chantal? Het leek niet echt haar avond. #tvoh — mijbedeja (@Plukkiess) February 14, 2020

Welterusten lieve Chantal en morgen weer vrolijk de dag beginnen #tvoh — EyesOnly (@Eyes4only) February 14, 2020

Is @chantaljanzen een beetje grieperig? Ze lijkt er niet helemaal bij. #tvoh — Martha (@Proudteacher68) February 14, 2020

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter. Beeld: Brunopress