Waarom kijkers het vooral hadden over Thomas Berge in 'Expeditie Robinson'

Kijkers genoten weer volop van een nieuwe aflevering van Expeditie Robinson, al werden ze soms wel flink afgeleid wanneer Thomas Berge aan het woord was.

Zoals gewoonlijk zorgt de nieuwe aflevering weer voor de nodige ophef op social media. Er werd veelal gesproken over Rob Geus’ verlies tijdens de balkenproef, Roy Donders’ tranen en Frank Dane’s vlechtjes. Maar pas echt barstte Twitter steeds los wanneer de 29-jarige zanger Thomas Berge, of Chiel Thomas Ottink zoals hij eigenlijk heet, in beeld kwam.

Ze werden naar eigen zeggen verblind door zijn hagelwitte tanden, en dát leidde hen behoorlijk af van het spel.

Ik weet niet wat er witter is. Dat strand of de tanden van @Thomasbergetwit #ExpeditieRobinson — Tabitha van Vliet (@VlietTabitha) September 29, 2019

Ik kijk ff #ExpeditieRobinson mee.

Maar als Thomas Berge in beeld is moet ik een laskap op vanwege ze tanden. Hebben jullie dat ook? #dtv — Chiel (@machiel1) September 29, 2019

Zullen de tanden. Van #thomasberger aan het eind van #ExpeditieRobinson er nog zo mooi wit uit zien — sandy van ditmarsch (@sandietje030) September 29, 2019

Kan iemand mij later zeggen hoe het afgelopen is? Ben verblind door de tanden van Thomas. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/p9BAy7HOpu — evi-je-evi (@je_evi) September 29, 2019

‘Thomas’ tanden worden vandaag ingezet als troef om het andere team te verblinden tijdens de proef’, grapt iemand op het platform.

Thomas’ tanden worden vandaag ingezet als troef om het andere team te verblinden tijdens de proef. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/dNhyy2rtDe — Fleur (@bloemenbehang) September 29, 2019

Ongelofelijk hoe Thomas zijn tanden weer in zo’n proef zet. #ExpeditieRobinson — Stephan Hammink (@SHammink) September 29, 2019

Ik zie bij Thomas echt alleen maar tanden #ExpeditieRobinson — Yvonne Buitelaar (@YvonShorty) September 29, 2019

Kamp Zuid

Vooral wanneer de kandidaten van het andere kamp aangeven pijn te hebben in hun ogen, weten de kijkers thuis zich geen houding meer aan te nemen. Zij weten wel waar dat aan ligt…