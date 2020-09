Chantal Janzen houdt het niet droog in ‘Chantal komt werken’

In Chantal komt werken zien we iedere donderdagavond hoe Chantal Janzen (41) aan de slag gaat in sectoren die een tikje minder glamoureus zijn dan haar eigen werk. Donderdagavond mocht ze iets heel bijzonders doen: ze ging aan de slag als kraamverzorgster.

En daar kwamen de nodige tranen bij kijken.

Chantal komt werken

In de uitzending van Chantal komt werken van donderdagavond liep Chantal mee met kraamverzorgster Daniëlle. In een kraamhotel in Tilburg mocht Chantal een dag lang ervaren hoe het is om als kraamverzorgster te werken. De verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken, maakte haar al gauw nerveus. “Het is natuurlijk niet altijd een garantie dat het ook goed gaat, bij de geboorte”, beseft ze zich dan ook.

“Meteen janken”

Aan het begin van haar werkdag, blijkt al snel dat het een emotionele dag gaat worden voor Chantal. Bij de eerste baby die ze ziet, springen de tranen al in haar ogen. “De eerste baby, en meteen gaan we janken”, zegt Chantal lachend.