Waarom kijkers van 'TVOH' het vooral over Martijn Krabbé hebben

Vrijdagavond zat menig huishouden voor de buis voor de 1ste liveshow van TVOH. Daarin draaide het vooral om de talenten uit de teams van Anouk en Lil’ Kleine, maar op Twitter is ook Martijn Krabbé een veelbesproken onderwerp.

En dan hebben fans van het programma het niet over zijn presentatiekwaliteiten.

Kijkers hebben namelijk het idee dat het gezicht van Martijn Krabbé een tikkeltje aan de oranje kant is. “Heeft hij veel worteltjes gegeten de laatste tijd?” en “Geeft Martijn alvast code oranje af?”, klinkt het grappend op Twitter.

Maar er zijn ook mensen die het allemaal maar onzin vinden. “De mensen die klagen over een oranje Martijn mogen de instellingen van hun televisie wel eens nakijken. De kleurverzadiging staat dan te hoog ingesteld. Hij heeft wel een kleurtje, maar niet zó erg”, schrijft iemand.

Is Martijn nou oranje of zijn mijn tv-instellingen verkeerd? 🤔 #tvoh pic.twitter.com/7FqWvk4Ysf

Ik denk dat Martijn hoopt dat @NetflixNL toch nog een nieuw seizoen van Orange is the new black maakt, of hij is gewoon fan van de koningklijke familie 🤔😉#tvoh pic.twitter.com/XYfJyVm2uQ

— rob vlasblom (@RobjeVlasblom) February 7, 2020