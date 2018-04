Kijkers valt één ding op aan het koppel in 'Droomhuis Gezocht'

In Droomhuis Gezocht helpt Sybrand Niessen mensen met hun zoektocht naar een droomhuis in het buitenland. Deze week waren Joost en Hermine op zoek naar een huis op La Palma. De kijkers viel één ding op: Joost kan z’n vrouw maar niet loslaten.

Joost is nog altijd erg verliefd op zijn Hermine en dat was gisteren tijdens de uitzending duidelijk te zien. Hij kan zijn handen niet van haar afhouden. De arm van Joost lag zo goed als de hele aflevering om zijn vrouw heen. Maar de kijkers konden dat iets minder waarderen. “Daar krijg je het toch Spaans benauwd van”, twittert een kijker zelfs. Al is het natuurlijk hartstikke goed bedoeld van Joost en zijn vrouw Hermine kan het vast ook wel waarderen.

#droomhuisgezocht ik zou helemaal gek worden van een vent die steeds zn hand op mijn rug en schouder legt ieuw #klef pic.twitter.com/H0QKSXq99z — Woeff (@BooHoo1272) April 2, 2018

Ze hebben een contract moeten ondertekenen dat ze elkaar gedurende de opnames NIET mogen loslaten. Da’s het format. #DroomhuisGezocht — Ingeborg Kiela (@IngeborgKiela) April 2, 2018

Zou die man bij #droomhuisgezocht bang zijn dat zijn vrouw weg loopt…. hij houd haar heel de tijd vast……… — ruud hagoort (@RuudHagoort) April 2, 2018

Jeezusss joh..krijg je het toch spaaansbenauwd van..zo’n creap die maar niet van haar af blijft… Vreeselijk #DroomhuisGezocht — Bono (@whenlovecomes2) April 2, 2018

Joost had liever een halsband voor Hermien gehad zodat ze niet weg loopt #droomhuisgezocht — Frank Mouthaan (@Dunne076) April 2, 2018

Cameraman verzocht het stel dichtbij elkaar te staan voor het shot. Johan Derksen neemt het wel erg letterlijk. #DroomhuisGezocht — René Prins (@rpprins) April 2, 2018

Bron: Twitter. Beeld: ANP