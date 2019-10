Kijkers verbaasd door déze plotselinge verandering in GTST

Trouwe kijkers van GTST keken deze week verbaasd op. Het begin van de soapserie bleek namelijk plots compleet anders te zijn, wat niet bij iedereen in goede aarde viel. Dat is dan ook volop te merken op Twitter, waar veel fans hun beklag doen.

Wat bleek? De samenvatting van wat vooraf ging in Goede Tijden Slechte Tijden, is niet langer voor aanvang van de uitzending te zien.

Samenvatting

Het is al jaren steevast hetzelfde riedeltje. Voor de aflevering van GTST begint, krijgen de kijkers eerst te zien wat er eerder is gebeurd in Meerdijk. Zo kun je alsnog volgen waar de verhaallijn van de soap gebleven is, als je de avond ervoor niet hebt kunnen kijken. Maar deze luxe is nu voorbij.

Experiment

Want vanaf oktober vallen kijkers van GTST direct in de nieuwe aflevering na het einde van het RTL Weerbericht. Een woordvoeder van RTL laat aan Televizier weten dat het een proef is, om te zien of er zo minder snel weggezapt gaat worden. Het experiment duurt tot half oktober. Mocht het niks uitmaken, kunnen de kijkers de samenvatting weer terugverwachten op de buis.

Twitter

Terwijl het geen levensgrote verandering is, valt het kijkers toch op. Het is namelijk voor het eerst dat Neerlands langslopende soapserie een ander begin heeft.

#GTST hoe kunnen jullie dit nou doen? Het “Wat vooraf ging in Goede Tijden, Slechte Tijden” stukje weghalen en gelijk BAM de aflevering in gaan? Als de kijker een dag of twee mist dan weten ze gelijk niet wat er aan de hand is. Dit gaat echt niet werken qua kijkcijfers.. — GTSTNICK (@GTSTNICK) October 1, 2019

Heb ik onder een steen gezeten? Hoezo begint #GTST zo abrupt? Zonder terugblik enzo? — Désirée (@ZeeuwsWuufke) September 30, 2019

