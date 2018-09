Kijkers verbaasd over Johan Vlemmix tijdens dít fragment

Voor het SBS6-programma Steenrijk, Straatarm ruilde entertainer Johan Vlemmix en zijn zoon Joep van woning met de familie Möller. Ze verlieten tijdens het programma Johan’s kapitale villa in Eindhoven en kwamen te wonen in een huisje in het dorp Ederveen.

En daar moesten vader en zoon even aan wennen. In het programma ruilde het ‘steenrijke’ gezin namelijk van leven met de ‘straatarme’ Bennie en Gladys en hun zes kinderen. Zo moesten ze ineens van een paar tientjes rondkomen in plaats van tweeduizend en stond er geen duik in het privézwembad op de planning, maar een bezoekje aan de Voedselbank.

Soepeltjes

Hoewel Johan en zoon Joep ineens veel minder te besteden hadden, is het volgens Johan perfect gegaan. Dat vertelde hij achteraf aan De Gelderlander. “Het kon niet beter. Zo deden we ’s avonds spelletjes, Monopoly bijvoorbeeld. Zoiets doe je normaal nooit. We zijn naar de kerk gegaan. We namen een week lang een beetje het leven van de familie Möller over.”

Ei bakken

En waar er in huize Vlemmix normaal gesproken eten wordt besteld door de persoonlijke butler, moesten Johan en Joep nu ineens zélf aardappels schillen en een ei bakken. Iets wat Johan nog niet eerder gedaan had. Een ei bakken in een wokpan was dan ook geen groot succes, volgens de kijkers thuis. Hij leek volgens hen een tikkeltje wereldvreemd, ondanks zijn bewogen leven.

Johan gaat ff een eibakken in een wokpan. Lekker bezig hoor. #steenrijkstraatarm — Jeroen Spaan (@Spoon0612) 25 september 2018

Er gaat een wereld open voor Vlemmix. Eieren bakken , aardappels schillen, cornflakes eten 😂 #steenrijkstraatarm — Olive (@olivetweetjes) 25 september 2018

Het resultaat was een ei in stukjes gehakt, maar “dat is net als bij de Chinees!”, riep Johan positief. En de cornflakes? Dat waren volgens Johan niets meer dan harde chips.

Waar komt die JohanVlemmix vandaan? Geen ei bakken, noemt cornflakes chips en kauwt op een worst of ie die voor het eerst proeft😭 #steenrijkstraatarm — Maria Lucia.👩🏽 (@mariakoffrie) 25 september 2018

Cornflakes… chips maar dan harder aldus Johan😂 ik ga stuk! #steenrijkstraatarm — Jeroen Spaan (@Spoon0612) 25 september 2018

Je kan van hem zeggen wat je wil, maar die Johan is volgens mij aardig briljant. En weet je wat? Ik vind hem nog symphatiek ook. #steenrijkstraatarm — Tassie! (@EenTasVol) 25 september 2018

Uiteindelijk lijkt vader Bennie vastbesloten dat geld niet gelukkig maakt. “Johan Vlemmix is een bijzonder mens. En niet iedereen krijgt natuurlijk de kans om in zo’n villa te verblijven. Maar ik zou zijn leven niet willen leiden. Als je geleefd wordt, ben je ook niet gelukkig. We waren ook blij dat we weer naar huis gingen, de kinderen ook”, vertelt hij bij AD.nl.

Bron & Beeld: SBS6.nl, ANP.