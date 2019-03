Kijkers verbazen zich over stoïcijnse reactie John in 'Love is in the air'

Ruim een miljoen kijkers zagen hoe Robert ten Brink het vliegtuig richting Brazilië pakte om families met elkaar te herenigen. Waar dat normaal gesproken zorgt voor een tranendal, leek de reactie van het verraste familielid in dit geval toch wat… onderkoeld.

John liet huis en haard achter om met zijn Braziliaanse vrouw en kinderen intrek te nemen in het Zuid-Amerikaanse land. Hij mist zijn ouders en broer vreselijk. Je zou verwachten dat je in dat geval je geluk niet op kan wanneer die ouders en broer plots voor je neus staan. John leek toch een tikje overrompeld, want toen zijn vader en moeder op hem afrenden, stond hij aan de grond genageld.

‘Hele verrassing’

Ook zijn kinderen leken zich niet zo goed raad te weten met de situatie. “Zien jullie oma niet?”, riep de arme vrouw nog terwijl ze zich met open armen op haar zoon stortte. John weet nog uit te brengen dat het ‘een hele verrassing is’, maar zijn lichaamstaal werkt niet helemaal mee. Zou het de schrik zijn geweest? Zenuwen? Probeert hij zich groot te houden? Laten we het daar maar op houden.

Zijn die mensen 20 jaar geleden met ruzie uit elkaar gegaan? Het enthousiasme spar van scherm af. #NOT #loveisintheair — JORDI• (@jordivl2) March 6, 2019

Wat is die kerel enthousiast om zijn familie weer te zien🤷🏽♀️ oma roept nog ‘zien jullie oma niet?’ En niemand rent naar haar toe #loveisintheair — Kim Peters (@kimm2004) March 6, 2019

Hij wil zich groot houden, hij lijkt een iets kleiner hartje te hebben… Hij had al tranen in zijn tuintje, maar wilde ze niet laten zien Ik gun het deze mensen! #loveisintheair #liita — Sebastiaan Zaal (@Sebastiaan_Zaal) March 6, 2019

Bron: RTL XL. Beeld: RTL