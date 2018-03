Kijkers diep onder de indruk van bijzonder verhaal arts in 'De Reünie'

Deze week stond in NPO-programma ‘De Reünie het verhaal van Abdelali Bentohami centraal; een Nederlandse arts die in Marokko arme kinderen helpt.

Als de vijfjarige Abdelali met zijn vader door een Marokkaans dorp loopt en voor het ziekenhuis rijen mensen ziet staan, vraagt hij zijn vader wat ze daar doen. ‘Wachten op medische hulp’, is zijn antwoord. Dat is het moment dat Abdelali besluit chirurg te worden. Helpen wordt zijn jongensdroom. En zo geschiedde. Inmiddels is Abdelali arts en in zijn vrije tijd helpt hij de mensen daar.

Verantwoordelijkheid

De arts heeft inmiddels twee privéklinieken in Nederland, maar tijdens zijn vakanties werkt hij ook voor zijn stichting ‘Santé pour tous’. Met deze stichting probeert hij zoveel mogelijk geld in te zamelen zodat hij operaties kan uitvoeren bij mensen die hier geen geld voor hebben: “In Marokko komen sommige patiënten nooit aan de beurt.”

Reünie

Een grote verantwoordelijkheid, want zij vestigen vaak hun laatste hoop op de arts. “Dat geeft ook veel voldoening en is de reden waarom ik dit werk met zoveel liefde en passie kan doen.” Samen met presentator Jan Kooijman ging Abdelali naar Marokko om een van zijn patiënten op te zoeken. Dat werd een reünie ín De Reünie, met Youssef. Hij was als baby ernstig ziek, maar dankzij een hartoperatie van Abdelali, is hij inmiddels een gezonde kleuter. Hun weerzien zorgde op Twitter voor veel lof voor de arts:

Over helden gesproken. Abdalouih (hopelijk goed gespeld) bij #DeReunie is in mijn ogen een grote held. Tranen in mijn ogen. Super wat hij en zijn collega’s belangeloos doen voor die mensen😊❤👍 — Saskia Schuuring (@saskiatijgertje) 11 maart 2018

Wat. Een. Toewijding! Gratis zorg bieden in je geboorteland aan mensen en kinderen die en arm en vaak zeer hulpbehoevend zijn! ##dereunie @npo1 — Γιάννος Καραβίας (@yiannoskaravias) 11 maart 2018

Dan zit je naar #dereunie te kijken op #npo1 en dan besef dat er mensen zijn die hele mooie dingen doen om anderen belangeloos te helpen.

Dat raakt me enorm.https://t.co/uAEnhIUIKS — Jaap de Graaf (@JaapdeGraaf) 11 maart 2018

Bron en beeld: KRO-NCRV.