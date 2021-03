“Ik vreet m’n schoen op”: kijkers ‘The Voice’ kunnen uitslag niet geloven

Vrijdagavond streden de zeven overgebleven zangtalenten van The Voice of Holland voor een plek in de volgende liveshow. Ook deze week moest één deelnemer het veld ruimen. En kijkers zijn het bepaald niet eens met het eindoordeel.

Op Twitter wordt vol ongenoegen gereageerd. “Dit kan toch niet?!”, klinkt het.

Sem, Nienke, Dim, Dani, Jasper, Lucas en Channah haalden alles uit de kast om voldoende stemmen binnen te halen voor de felbegeerde halve finale. Vijf talenten gaan rechtstreeks door naar de show van volgende week vrijdag. Over het lot van de twee laagst geëindigde talenten moet de jury beslissen.

Dani hoort als eerste dat hij volgende week een nieuw optreden mag verzorgen. Ook Channah zien we in de volgende liveshow terug. Sem en Lucas zijn de derde en vierde halve finalisten. De laatste die genoeg stemmen heeft gekregen, is Jasper. Dat betekent dat Nienke uit Team Ali en Dim uit Team Jan afhankelijk zijn van het oordeel van de coaches.

Zenuwachtige Jasper

Het is Nienke die aan het langste eind trekt. Daarmee komt er abrupt een einde aan het TVOH-avontuur van Dim. Kijkers kunnen hun oren en ogen niet geloven. Niet per se omdat de coaches voor Nienke en niet voor Dim gaan, maar ze zijn vooral verbolgen over het feit dat Jasper opnieuw rechtstreeks door is. De 28-jarige zanger zat er de afgelopen weken door de zenuwen meerdere keren behoorlijk naast.

“Zijn jullie helemaal koekoek geworden thuis?”, vroeg Anouk zich na de vorige uitslag af. Maar ook nu weet Jasper genoeg stemmen binnen te harken voor een plek in de volgende show. Op Twitter reageren fans van het programma gefrustreerd en teleurgesteld. “Jasper is De Mol en gaat nooit naar huis” en “Onbegrijpelijk”, klinkt het in veel tweets:

Is het een combi van Wie is de Mol of de verraders met #tvoh geworden?! Die uitslagen, dat kan toch niet?! — Joris van der Wijst (@jorisvdwijst) March 12, 2021

Jammer van Dim. Kreeg steeds verkeerde nummers, maar zong altijd goed! Jasper had naar huis gemoeten, maar heeft waarschijnlijk een grote achterban die flink stemt #tvoh — Just•Indra 🌺 (@Indra73) March 12, 2021

Jasper is de mol en de kol gaat nooit naar huisss…. #tvoh — Mijke Boekholt (@lollololoooo) March 12, 2021

Nu weet ik het zeker: er is een wereldwijd complot gaande om Jasper te laten winnen #tvoh #complot — Matthijs Zantinga (@matthijszga) March 12, 2021

#tvoh sorry nee wtf is dit? jasper en nienke weer door? dim weg? dim is een vd weinige die daadwerkelijk goed kan zingen!! sorry maar dit is daadwerkelijk bullshit… jasper had er al veel langer geleden uit moeten liggen but yall aint ready for that conversation. — lief ; ia (@JMRFGREY) March 12, 2021

Echt de druppel om NIET meer te kijken naar @tvoh #Jasper gaat doodleuk door en #Dim moet naar huis. Wat een aanfluiting #tvoh — Jori Jaydee (@Joortjedoe) March 12, 2021

Het is weer onbegrijpelijk dat Jasper een ronde verder is. Die gunfactor mag toch niet bepalend zijn. Wat een teleurstelling weer! Maar goed, hij zingt nog steeds beter dan ik #tvoh #devalsekraaij — Mirjam (@mirjambiggel) March 12, 2021

#tvoh zijn ze allemaal doof geworden ofzo??!! Jasper en Nienke door maar Dim niet?? HOE DAN! Fcking raar man! Dim zingt zo mooi en Jasper en Nienke zingen elke keer wel vals en Dim zingt zo mooi!! — kimvanvoorst (@Kim78858163) March 12, 2021

