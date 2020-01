Kijkers vol lof over Angela Groothuizen in 'Five days inside'

Dinsdagavond was Angela Groothuizen voor het eerst te zien in het programma Five days inside. Ze verbleef 5 dagen in de afkickkliniek voor mannen Jellinek in Amstelveen. Daar raakte ze in gesprek met de bewoners die openhartig vertelden over hun verslaving.

De mannen in de afkickkliniek proberen van hun verslaving af te komen middels de 12-stappenmethode van de Anonieme Alcoholisten (AA). Angela krijgt van dichtbij te zien hoe de mannen in de kliniek vechten tegen hun verslaving en hoe moeilijk dit soms is. In persoonlijke gesprekken vraagt ze de mannen waar het in hun leven mis is gegaan en hoe groot de schade is die de verslaving in hun leven heeft aangericht.

Advertentie

Onder de indruk

Na 5 dagen in de kliniek is Angela ontzettend te spreken over het mooie werk dat er verricht wordt: “Ze krijgen allemaal hulp op maat. Volgens mij is dit meesterlijk. Als je aan het eind van je latijn bent en je komt hier voor hulp, dan heb je in ieder geval een eerste stap gezet.” aldus Angela. Naast dat Angela veel respect heeft voor iedereen die in de kliniek werkt, heeft ze ook erg veel respect voor de partners van de verslaafde mannen: “De vrouwen en mannen achter deze mannen, die zouden een lintje moeten krijgen. Dat ze ondanks alles achter ze blijven staan.”

Respect voor Angela

Kijkers reageren heel lovend over Angela in deze aflevering. Zo schrijven Twitteraars: “Wat doe je dit leuk, Angela!”, “Alle respect voor Angela.”, “Ik vind dat Angela dit prachtig doet.”. Ook wordt er gezegd: “Als Beau de koning is van Five days inside, dan is Angela de koningin”.

De 2e aflevering #FiveDaysInside gekeken met @Angelagroothuiz en ja mijn tranen vloeiden weer. Het was een weer een indrukwekkende uitzending. — ANJA (@AnjaJosTweet) January 21, 2020

Wat lijkt me dat verschikkelijk om in ene slechtziend te worden! Ik vind dat @Angelagroothuiz het prachtig doet deze aflevering! #fivedaysinside #fdi — Michel (@smitm85) January 21, 2020

Haha lekker wijf ook die Angela G! Heerlijk hoe ze dit programma presenteert. #fivedaysinside — Mr-❌ (@MrX1289) January 21, 2020

Trots op @Angelagroothuiz. Als Beau de koning is van #fivedaysinside, dan is zij de koningin #mooiprogramma — Cindy uit Veenendaal (@CindyVeenendaal) January 21, 2020

Angela doet dit programma heel goed in tegenstelling tot Natasha en Caroline. #fivedaysinside — Olive (@olivetweetjes) January 21, 2020

#angelagroothuizen doet het het beste van de 3. Mooie aflevering weer! #fivedaysinside — marjolein vd hoven (@Leintje1985) January 21, 2020

Angela, wat doe je dit top zeg! Echt oprecht en geen gemaakte tranen en niet proberen Beau te immiteren. #FiveDaysInside — BTO1975 (@BTO19752) January 21, 2020

Bron: RTL 4. Beeld: Brunopress