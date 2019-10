Kijkers vol lof over ontroerende 'Sterren op het doek'-aflevering met Lee Towers

In ‘Sterren op het doek’ worden bekende Nederlanders door 3 verschillende kunstenaars geportretteerd. Dinsdagavond was het de beurt aan zanger Lee Towers, die heel wat kijkers voor zich wist te winnen met zijn bijzondere levensverhaal.

De zanger stelde zich volledig open voor presentator Özcan Akyol en wist hierdoor de aandacht van maar liefst 850.000 kijkers vast te houden.

Openhartig over jeugd

In ‘zijn’ Ahoy ging Lee Towers (die eigenlijk Leen Huijzer heet) in gesprek met Özcan Akyol, terwijl de schilders begonnen met hun eerste schetsen. De zanger vertelde openhartig over zijn jeugd en dat hij uit een arm gezin kwam. “Als je voor een dubbeltje bent geboren, dan moet je je schikken in je lot. Ik voelde dat als vernederend en traumatisch. Ik had vier broers en nog een oudste zus en wij hebben geleerd met elkaar te overleven.”

51 keer in Ahoy

Dat ze zich uiteindelijk los hebben weten te worstelen uit het arme milieu, is iets wat hem tot op de dag van vandaag nog met trots vervuld. Wat Lee ook erg trots maakt, is dat hij 51 keer in Ahoy heeft gestaan. “Ik heb het gevoel dat ik mijn vader gerehabiliteerd heb. We hadden niks, we waren arm. Nu kan ik erop terugkijken: als hij het kan zien, zou hij trots zijn op me. Terwijl ’ie niks met mijn muziek had, pokkenherrie vond hij dat. Ga maar een vak leren, dan kan je geld verdienen, zei hij.”

Iedereen begroeten

Zijn jeugd blijkt een grote invloed te hebben gehad op de manier waarop hij tegenwoordig naar andere mensen kijkt. Zo vertelt Lee dat hij áltijd iedereen begroet. “Omdat je vroeger genegeerd werd. Wat heel veel mensen vergeten, die gala’s die ik hier in Ahoy gedaan heb. Daar ben ik trots op. En de ketting die is zo sterk als de zwakste schakel. Als die schoonmaker het niet schoonmaakt, dan wordt het ook een zooitje. Zo kan je nog oneindig verder. Van mij kregen ze allemaal – zonder uitzondering – een hand of een knuffel.”

Kijkers zijn diep onder de indruk van de warme woorden van Lee maar ook de interviewstijl van Özcan:

@OzcanAkyol in gesprek met een emotionele @leetowersfriend die ook de schoonmaker een hand en een knuffel geeft #sterrenophetdoek bijzonder wijze man #nooitzogezien — Jans (@JansW73) October 22, 2019

Mooi mens ❤️ #sterrenophetdoek — carmen vd linden (@Carli2005Vd) October 22, 2019

#sterrenophetdoek @OzcanAkyol Wat een parel, deze aflevering! De kwetsbaarheid van Leen kon er alleen zijn doordat jij zelf ook je kwetsbaarheid liet zien. Top gedaan, Eus! — Karin-Ruth Breems (@karinruthbreems) October 22, 2019

Mooi interview @OzcanAkyol, onverwachte diepgang met n mooi rond mens. Dankjewel. #sterrenophetdoek — Marco Achtereekte (@MAchtereekte) October 22, 2019

Bron: Twitter. Beeld: Omroep Max