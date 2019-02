Kijkers blijven met één grote vraag achter na aflevering 'Wie is de Mol?'

Alle molloten zaten er vanavond weer klaar voor: een aflevering vol spectaculaire en soms angstaanjagende opdrachten met nadien het gevreesde computerscherm van Rik.

Als je nog niet hebt gekeken naar Wie is de Mol?, dan kun je maar beter niet verder lezen. Want we verklappen wat er gebeurde in aflevering 6.

Advertentie

Onverwachte wending

Aan het einde van de aflevering gebeurde er iets onverwachts, namelijk: niemand hoefde naar huis. Beide teams hadden de opdracht goed uitgevoerd. Waar Rik vervolgens normaal het computerscherm erbij zou halen, zei hij dit keer: “Tot morgen.” Ofwel: alle kandidaten blijven in het spel.

Dat er dit keer geen afvaller was, leverde een grote vraag op bij de kijkers thuis:

Moeten er nu volgende week twee uit? #widm — Sebastiaan Zaal (@Sebastiaan_Zaal) 9 februari 2019

uhm opzich gaan we al naar aflv 7 en zijn er nog 6 kandidaten. dan gaan er dus een keer 2 kandidaten naar huis. da’s niet leuk 🙁 #widm — Adinda (@AriByArianaGr) 9 februari 2019

Niemand nu naar huis, binnenkort een aflevering waar er 2 afvallen? #widm #moltalk — Izaäk3S📷 (@izaak3s) 9 februari 2019

Boze reacties

Op Twitter reageerden de kijkers verontwaardigd. Niet alleen vinden ze het een beetje flauw worden dat er weer niemand avalt, ook zien ze het nut niet om punten in te zetten in de daarvoor bedoelde app. “Wordt er allemaal niet duidelijker van…”, merkt iemand nog op.

Is dit al de derde keer dat er niemand uitvalt in #WIDM ? Wordt een beetje flauw … — Daan de Haas (@dadehaas) 9 februari 2019

Veel afleveringen zonder afvaller… #widm #moltalk wordt er allemaal niet duidelijker van… — Juulke Willemsen (@juulke1984) 9 februari 2019

Wat is het idee van punten inzetten als er nu al 2x niemand uit gaat? Beetje flauw dit jaar. #widm #moltalk — Marjolijn (@TheZaazoe) 9 februari 2019

niemand eruit… wat is dit toch steeds voor spanning! 🙈 #widm #wieisdemol — 𝓛𝓲𝓷𝓭𝓪 (@lindaa95x) 9 februari 2019

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: avrotros