Kijkers ‘Waar doen ze het van?’ zijn kritisch op gezin met klein budget

In Waar doen ze het van? geven vier gezinnen met verschillende maandinkomens inzicht in hun inkomen en uitgaven. Tijdens het kijken van de allereerste aflevering zijn de kijkers vooral kritisch op familie De Vrind.

Om het taboe over geld te doorbreken, volgt het programma een half jaar lang vier gezinnen. Zij geven ieder een inkijkje in hun portemonnee. Hoe regelen ze de financiën? Wat zijn hun inkomsten? Hoeveel gaat eruit en wat blijft er over? Komen ze iedere maand wel rond?

Bij de Azimi’s komt er maar liefst 130.000 euro per maand binnen, terwijl Giovanna en haar dochter het met slechts 1750 euro moeten doen. Ook voor de familie Geerts is het iedere maand weer een puzzel om rond te komen. Met een inkomen van 4750 euro per maand is het best lastig om voor zeven kinderen te zorgen. Hetzelfde geldt voor familie de Vrind. Zij hebben grote schulden, waardoor ze iedere maand slechts 300 euro netto overhouden. En juist zij krijgen de grootste kritiek.

Klein budget

Woensdagavond was de eerste aflevering van Waar doen ze het van? te zien en Twitter werd gelijk overspoeld met reacties. Vooral over de laatste familie zijn de kijkers nogal kritisch. Vader Marco en moeder Joke hebben naast drie kinderen ook nog zeven katten en een konijn. Dat is best pittig met een weekbudget van 75 euro. En dan gaat een kwart van dit weekbudget ook nog op aan roken, iets waar ze naar eigen zeggen niet mee kunnen stoppen door alle stress.

Roken

Kijkers kunnen niet begrijpen dat je met zo’n klein budget nog steeds geld uitgeeft aan sigaretten. “Ze moeten leven van 300 euro per maand en lopen bij de voedselbank, maar staan wel dure filtersigaretten te roken. Ik kan er dan geen medelijden mee hebben hoor”, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: “Stoppen met roken, zes katten wegdoen en ze kunnen twee keer zoveel met hun weekbudget doen.”

Kritiek op kritiek

Toch nemen sommige kijkers het ook op voor de gezinnen. Zo legt iemand bijvoorbeeld uit dat de gezinnen helemaal geen advies hoeven en mensen daarom echt niet zo kritisch moeten zijn. “Valt me op dat bij Waar doen ze het van? de mensen op Twitter nogal vallen over boodschappen, hobby’s of andere uitgaven waarop, volgens hen, bezuinigd moet worden. Daar gaat dit programma niet over… het is gewoon een kijkje in de financiële situatie van verschillende gezinnen.”

Valt me op dat bij #waardoenzehetvan, de mensen op twitter nogal vallen over boodschappen, hobby’s of andere uitgaves waar op, volgens hen, bezuinigd moet worden. Daar gaat dit programma niet over.. het is gewoon een kijkje in de financiële situatie van verschillende gezinnen — Mariska (@SimSaMamma) September 23, 2020

#wdzhv #waardoenzehetvan 75000 schuld, 300 per maand te besteden. Klassieke verhaal;

7 katten, konijn, aquarium en…

26 euro per week aan roken 🤷🏼♂️ — Bas Dorsthorst (@BasDorsthorst) September 23, 2020

Dus stress -> roken -> geldzorgen-> nog meer stress. Zo kom je er dus nooit uit. #waardoenzehetvan — Toroflex (@JohnToroflex) September 23, 2020

Ze hebben 7 katten, 1 konijn, en ook nog eens 3 vissen. Oh ja ze roken er ook nog eens. #waardoenzehetvan — Céline Veronique (@celveronique) September 23, 2020

€75 weekgeld…€25 aan roken besteden..7 katten, 1 konijn, en vissen… Auto in beslag genomen omdat boetes niet betaald werden.. en ook bijna jaar geen hypotheek betalen viel niet op….#eigenschulddikkebult #waardoenzehetvan — Mike De Vries (@MikeDeV75061620) September 23, 2020

Je hypotheek wordt niet afgeschreven dan geef je het maar uit, roken, 7 katten .. wat zit er in je hoofd? #waardoenzehetvan — MarinaD151 (@MarinavdV15) September 23, 2020

Fam. Vrind moet rondkomen van €75 per week. Beide roken en hebben 7 katten! Zijn zij nu gek of ben ik het? 🤪 Stoppen met roken en 6 katten wegdoen en ze kunnen 2x zo veel met hun weekbudget doen. #waardoenzehetvan #npo1 — Nnne (@Nanne_D) September 23, 2020

Mama en papa gaan samen even kijken bij het grofvuil 🤣Stop gewoon met roken #waardoenzehetvan — karin (@GewoonKaatje) September 23, 2020

7 katten, roken en van de kinderbijslag een kattenhuisje kopen

Sommige mensen verdienen het gewoon om forever ‘arm’ te blijven #waardoenzehetvan — JessZ (@JessZ85) September 23, 2020

Van je 300 euro leefgeld p/m 100 besteden aan roken en de rest aan mobiele telefoons voor kinderen van 1, 2 en 3 jaar en natuurlijk niet te vergeten je dierentuin voeden. Ach joh lekker in de schuldsanering en je schuld is weer weg #waardoenzehetvan — Mariyet (@Mariyet) September 23, 2020

#waardoenzehetvan het blijft toch altijd typisch. Waarom zo’n rommel bij die familie in de schulden. En ik zal niet over roken en huisdieren beginnen. Dat argument van, ja zolang we in stressvolle situatie zitten. Bulshit. — Jolanda Bomert (@Jolandabomert) September 23, 2020

#WaarDoenZeHetVan Ik weet niet, maar voor alle financiële tegenvallers waar de familie Vrind meelij voor vraagt denk ik: er kan wél 130 euro p/m uit worden gegeven aan roken… Daardoor klinkt elke trots gebrachte ‘verstandige’ budgettering ook compleet van 0,0 waarde — Janna de Bruin ג’נה (@jannareintje) September 24, 2020

Ze moeten leven van 300€ per maand lopen bij de voedselbank maar staan wel dure filtersigaretten te roken, ik kan er dan geen medelijden mee hebben hoor! #waardoenzehetvan — m peters (@peters_marcel) September 23, 2020

