Kijkers 'We want more' onder de indruk van jurylid Henk Poort

Vrijdagavond konden kijkers genieten van de 2e aflevering van het kersverse zangprogramma We want more. Meestal zijn het de kandidaten die bij programma’s als deze de show stelen. Zo waren kijkers vorige week erg onder de indruk van ex-verslaafde Ricardo die Zij gelooft in mij zong.

Hoewel de kandidaten ook deze week de sterren van de hemel zongen, was het jurylid Henk Poort die de kijkers thuis écht omverblies.

Mario

Een van de dappere kandidaten van gisteravond was operazanger Mario. Hij zong een prachtig stuk en de juryleden waren direct onder de indruk. Al snel drukte 4 van de 5 juryleden en in de laatste 30 seconde wist hij ook jurylid André Hazes voor zich te winnen. Daarmee is Mario door naar de halve finale, maar daar bleef het niet bij…