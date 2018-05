Kijkers 'De wereld rond met 80-jarigen' ontroerd door hereniging Annie en haar broer

Je bent nooit te oud om op wereldreis te gaan. Dat is het motto van het programma De wereld rond met 80-jarigen dat gepresenteerd wordt door Dennis van der Geest.

Dit keer gingen de acht bejaarden samen met Dennis naar Australië. Speciaal voor Annie, want haar broer Leo is zeventig jaar geleden geëmigreerd. Het is al meer dan veertig jaar geleden dat ze hem voor het laatst heeft gezien. Ze kon dan ook niet wachten hem weer te zien en in haar armen te sluiten.

Traantjes

Deze hereniging ontroerde veel kijkers. Ze gunden het Annie allemaal zo om haar broer na zo’n lange tijd weer te zien. Het leek wel een aflevering van All you need is love. De tissues werden er weer bij gepakt, want er werden heel wat traantjes gelaten.

#Dewereldrond Wat een geweldige aflevering met Annie die haar broer Leo in Australië weer ging zien na zoveel jaren. 😭 Een echte tissue aflevering op t einde. Wat is t toch een heerlijk mens da Blommetje. @dennisvdgeest zo een mooi integer programma. — 🌞 ANJA 🌞 (@AnjaJosTweet) May 16, 2018

Weer tijd om te kijken naar die leuke oudjes en vooral naar Annie 😂 #dewereldrond — Mariska (@Mariska1970) May 16, 2018

Mogen Annie en Nelly samen n reallife soap…als n soort van Geer & Goor zeg maar 😂😂 #Hilarisch #SBS6 #dewereldrond — Mariska (@Mariska1970) May 16, 2018

Ahh wat fijn voor Annie , zo lief #dewereldrond ❤️ — K 🌹 (@xxxKiimm) May 16, 2018

Wat is Annie toch een heerlijk mens! #dewereldrond — Nicky (@Nickeleneel) May 16, 2018

Ik kijk zelden naar de commercie omroep maar #dewereldrond met 80 jarige is wel aangenaam..geen zwaar gescripte bagger, gekke Annie en een host die geen overkill mediatraining heeft genoten. Alle ingredienten voor slow tv — Niels D. (@HouseOfReviews1) May 16, 2018

Zo fijn voor Annie en dr broer #dewereldrond pic.twitter.com/2pAgmiscAD — Mariska (@Mariska1970) May 16, 2018

You gotta love Annie #dewereldrond — Niels D. (@HouseOfReviews1) May 16, 2018

Vanavond wordt onze Annie na meer dan 40 jaar herenigd met haar broer in Australië! Prachtige wens en het is de ster van ‘de wereld rond’ zoooo gegund! Ze was er zelf (al was het maar een seconde of 20 😂) zelfs even stil van…20:30 @SBS6 #dewereldrond pic.twitter.com/ep0S8i1SQB — dennis van der geest (@dennisvdgeest) May 16, 2018

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron & beeld: Twitter