Kijkers 'De Wereld rond met 80-jarigen' dol op presentator Dennis van der Geest

In het televisieprogramma ‘De Wereld rond met 80-jarigen’ laat presentator Dennis van der Geest zien dat je nooit te oud bent om op wereldreis te gaan. Dit seizoen neemt Dennis acht hoogbejaarden mee op reis naar onder andere: Zambia.

Cultuurshock

Vorige week waren ze nog in Jordanië en deze week vervolgden de acht hoogbejaarden hun reis naar Zambia: het land van de wilde dieren. Een groot deel van de ouderen is nog nooit in het buitenland geweest, een paar zijn zelfs nooit verder gekomen dan hun eigen dorp. Dat de meeste deelnemers in Zambia een cultuurshock krijgen is dan ook erg logisch.

Verliefd

Dit zorgt uiteraard voor hilarische momenten, maar de kijkers geven toe voornamelijk naar dit programma te kijken vanwege de presentator. Dennis van der Geest doet het volgens hen namelijk zo ontzettend leuk. “Voor mijn gevoel kan jij alleen dit programma zo maken”, schrijft iemand op Twitter. Een kijker is zelfs een beetje verliefd geworden op de voormalig judoka.

@dennisvdgeest wat doe je het ontzetend leuk met die mensen! Fantastisch programma! #dewereldrond — Anne (@Kaijserknoop) May 2, 2018

Altijd al een beetje verliefd geweest op @dennisvdgeest… denk dat ik nu een beetje van hem hou!! Fantastisch #dewereldrondmet80jarigen ook het tweede seizoen is zo mooi!! — patricia 🌴 (@patricia2678) May 2, 2018

Zeker leuk Dennis, jij bent ook geknipt om dit te doen! — Sylvana Van Dien (@Sylvana0902) May 2, 2018

Voor mijn gevoel kan jij alleen dit programma zo maken @dennisvdgeest ❤ — Anita van Antwerpen (@AnitavAntwerpen) May 2, 2018

Dat was weer prachtig @dennisvdgeest met de wens van willem,vooral nadat zijn dochter te vroeg is heen gegaan en hij zo dezelfde reis in een helicopter mocht doen…Dat is iedere week weer ff genieten met die oudjes. — Harry v Dijkhuizen (@ZwartePiraat1) May 2, 2018

Dennis wat weer een adembenemend uitzending. Veel respect voor jou Dennis, we konden het wederom niet droog houden. Top kerel. — HJ.Poortman (@HJGateman) May 2, 2018

Bron & beeld: Twitter.