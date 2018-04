Als het aan de kijkers ligt blijft 'De wereld volgens 80-jarigen' nog even doorgaan

Het programma ‘De wereld volgens 80-jarigen’ is regelrechte hit en het is wekelijks een feestje om naar die lieve, fanatieke bejaarden te mogen kijken. Gisteravond tijdens de uitzending werd verteld dat volgende week de laatste aflevering alweer is en daar waren de kijkers het duidelijk niet mee eens.

Fitte bejaarden

Was vroeger alles beter? In het ontroerende programma De wereld volgens volgens 80-jarigen probeert presentator Viktor Brand hier antwoord op te geven, door acht fitte bejaarden een kijkje te laten nemen in de moderne wereld.

Slagroom

Deze week speelden de bejaarden onder andere het spelletje Pie Face (inclusief slagroom), deden ze een paar dansjes op een technofeestje en gingen ze de sportschool in. Wat allemaal weer voor heel wat leedvermaak zorgde.

Laatste aflevering

Dit nieuwe programma is bij de kijkers in goede aarde gevallen. Ze zijn dol op dit programma en genieten volop van de acht mondige bejaarden. De kijkers schrokken dan ook toen gisteren werd verteld dat volgende week de laatste aflevering te zien zal zijn. “Hoop dat het nog een keer terugkomt”, wordt er gereageerd op Twitter. “Dit mag niet stoppen!!”

Lieve presentator

Volgens de kijkers mag er dan ook wel een tweede seizoen komen. Maar dan wel met dezelfde presentator, want die lieve Viktor Brand doet het hartstikke leuk volgens de Nederlandse twitteraars.

@ViktorBr je doet toch nog wel een paar seizoenen hè? #dewereldvolgens — ine van helvoirt (@kayce299) April 11, 2018

Hoorde ik nou laatste aflevering? #dewereldvolgens Dit is een programma dat mag maanden duren @SBS6 @ViktorBr Martin straalde! Super gaaf! — Yvonne (@YPropsma) April 11, 2018

Volgende week de laatste aflevering van #dewereldvolgens.. wie hoopt dat er een 2e seizoen komt? — Daan Hoogervorst (@Daanhoogervorst) April 11, 2018

Volgende week de laatste #dewereldvolgens jammer zeg Hoop dat het nog x terug komt — Angelique (@liekkie68) April 11, 2018

NEEEHEE! Niet volgende week al de laatste aflevering! 😱#dewereldvolgens — Stephanie Engels (@Costerstephanie) April 11, 2018

#dewereldvolgens @ViktorBr ik heb weer genoten hoor. Jammer dat er telkens weer een eind aan komt😊 — Natasja (@NKortman) April 11, 2018

