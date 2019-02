Kijkers 'Wie is de mol?' raken helemaal in de war door dít fragment

Het was een spannende halve finale van Wie is de mol? De drie finalisten zijn bekend, maar kijkers zijn helemaal in de war door dít fragment.

Spoiler alert! Heb je de aflevering nog niet gezien en wil je niet weten wie naar huis is? Dan kun je beter niet verder lezen.

Net als ieder jaar is het nieuwe seizoen van Wie is de mol? weer ontzettend spannend. In de halve finale zijn er nog maar vier deelnemers over. Maar wie van de vier is nu de mol? Is het nu Merel, Niels, Sarah of toch Sinan?

Zand strooien

Iedere aflevering krijgt een titel die een hint naar de mol bevat. De titel van de halve finale luidt: ‘Zand strooien’. En dat is opvallend, want tijdens het ontbijt horen de kijkers Sinan heel duidelijk deze woorden herhalen. “Hoe kan ik zand in de machine gooien?”, zei hij. Toeval, of betekent dit dat Sinan de mol is?

Kat uit de boom kijken

Op Twitter zijn de de kijkers het samen eens: Sinan is de mol. Er was namelijk nog een reden waarom hij in de halve finale zo opviel. De afgelopen afleveringen heeft Sinan iedere keer de kat uit de boom gekeken. Hij was nooit actief, deed nooit echt moeite voor geld in de pot en was nooit enthousiast.

Laat

En in deze aflevering verscheen in in sportkleding aan de ontbijttafel, rende hij tijdens een opdracht (ja, je leest het goed: Sinan rende) en zorgde hij voor wat geld in de pot. Het is natuurlijk best opvallend, dat hij pas zo laat in het programma daadwerkelijk iets gaat doen. Zou ook dit kunnen betekenen dat hij de mol is? Volgens kijkers op Twitter in ieder geval wel.

Van slag

Maar dan wint ineens Niels een vrijstelling. Dit betekent dat alleen Sinan, Merel en Sarah de test hoeven te maken, waardoor het spannender en spannender wordt. Want wat als Sinan er nu alsnog uit vliegt? En ja hoor… Sinan krijgt het rode scherm te zien. Op Twitter blijkt dat kijkers er een beetje door van slag zijn. Ze zijn duidelijk helemaal in de war.

Nu ben ik ook helemaal in de war…… #widm — Xandra T (@xandrat73) 23 februari 2019

#widm elke week gaat mijn mol naar huis. Nu weet ik het helemaal niet meer 🙈 — Suzanne van Eerd (@EerdSuzanne) 23 februari 2019

Daar gaat mijn mol #widm — Albert Galle (@albertgalle) 23 februari 2019

Aflevering titel: “zand strooien”

Zei Sinan tijdens dat ontbijt niet iets over “zand in de machine werpen”?#widm #moltalk @WieIsDeMol — miss_u_1d_ (@mydirectionwit2) 23 februari 2019

#widm #moltalk de aflevering heet “met zand strooien” en #Sinan wil “zand in de machine gooien”? Hmmm… 🤔 — Arjen Venema (@ArjenVenema) 23 februari 2019

Strooide Sinan daar nou echt al ‘zand in de machine’? #WIDM #Moltalk — Jikke.Janssen (@JanssenJikke) 23 februari 2019

De titel van de aflevering is: met zand strooien. Met het biechten zij Sinan iets hierover. Betekent dit dan Sinan de mol is? #moltalk #widm #sinandoetiets — Boris Hoek (@BorrelnootBoris) 23 februari 2019

#widm @moltalk Dát is pas een verrassende wending! De Mol eruit, hoe gaan ze dat rechtbreien in de laatste (opgenomen) aflevering? Sinan is de Mol! Puh! #watzousinandoen — Claudia 🦊 (@Irja1972) 23 februari 2019

Het is nu dus duidelijk dat sinan wel iets gaat doen… naar huis! #moltalk #widm — Hanneke (@gerHannimo) 23 februari 2019

Titel van de aflevering is ‘met zand strooien’ vervolgens vraagt Sinan hoe hij het best zand in de machine kan gooien? Wil hij als Mol zich nog even onder het zand verstoppen? #Moltalk #widm — Myrthee. (@Myrtheee__) 23 februari 2019

De titel was: ‘met zand strooien’ Sinan zei dit letterlijk in zijn biecht tijdens het ontbijt #moltalk #widm #wieisdemol #avrotros #watgaatsinandoen — Victor van Grieken (@VICTOR42039747) 23 februari 2019

Ik huil. Mijn punten. Mijn hart. Sinan wat doe je nou. #widm #moltalk pic.twitter.com/VEFpyeJogI — Ilse van Huffelen (@ilsevhuffelen) 23 februari 2019

De titel is ‘met zand strooien’ en sinan zegt:’ hoe kan ik zand in de machine gooien’ #moltalk #Widm — danique_18 (@18Danique) 23 februari 2019

Titel van de aflevering heet met zand strooien, en sinan zegt dat toevallig in zijn eerste biecht? te obvious.

Én

Sinan zegt in de 1e opdracht duidelijk viervijftig, waarmee hij duidelijk 450 bedoelt, en sarah vangt dat (twee keer) op als 4 keer 50. Raar. #moltalk #widm — Rosa Mechanicus (@rooskebooske) 23 februari 2019

Sinan was mijn Mol, maar gelukkig had ik nog 100 punten op Sarah ingezet 😂 #widm #moltalk — wdmp (@Kharthandhor) 23 februari 2019

De titel is met zand strooien en Sinan zegt het hardop. Is Sinan dan toch de mol??? #widm — Bianca Verberkt (@Yanks750810) 23 februari 2019

Sinan zei iets over “zand gooien”, de titel van de aflevering is “zand strooien”….. toeval???#widm #moltalk — Esmeedewolff (@esmeedewolff) 23 februari 2019

“Met zand strooien” heet deze aflevering. Sinan vroeg zich af hoe hij met zand kan strooien in de machine. Zou dit een hint zijn naar Sinan? #widm #moltalk #widm2019 #watgaatsinandoen — Raphaël (@RaphaelBxyz) 23 februari 2019

Hooooo, zei Sinan nou echt “zand in de machine strooien” terwijl de titel van de aflevering “met zand strooien” is? #MolTalk #widm — Daphne Kegel-Zwart (@daphnekegel) 23 februari 2019

Sinan zei “zand in de machine strooien”

De aflevering heet “met zand strooien”

Misschien een mooie hint naar Sinan#widm #widm2019 #moltalk — Tom Rutjes (@TomRutjesSMO) 23 februari 2019

Sinan zegt iets over zand in de machine gooien. De aflevering heet met zand strooien. verdacht😉 #widm #moltalk — Sanne van Moerkerken (@Sanne58988308) 23 februari 2019

Aflevering 8 heet “met zand strooien” en laat Sinan zojuist gezegd hebben: “dan kan ik zand in de machine strooien”. Hint???🤔🤔#widm #moltalk — TasteTheRambo (@TasteRambo) 23 februari 2019

#widm #moltalk Sinan had zin om “iets te gaan doen” aan het ontbijt en had z’n sportkleren al aan. Vervolgens 2 actieve opdrachten…de Mol weet altijd welke opdracht er komt! — Eva (@evaeindhoven82) 23 februari 2019

Sinan heeft het hele seizoen niks gedaan. Nu krijgt hij deze sleutelpositie en kan heel de hele proef vertragen. #watdoetsinan voorbereiden op deze proef. #wieisdemol #moltalk #widm — Fieke… (@Fieke37363709) 23 februari 2019

Sarah geeft Sinan alvast de schuld van de fouten die zij heeft gemaakt. 😂 #widm #wieisdemol pic.twitter.com/k270IfPArR — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 23 februari 2019

Wij zijn trots op Sinan! Hij rent eindelijk. Maar wist hij misschien de opdracht en dat hij moest rennen? Want hij had sportkleding aan. #widm #moltalk #watgaatsinandoen #widm2019 — Raphaël (@RaphaelBxyz) 23 februari 2019

Dit wordt de aflevering waarin Sinan heel erg verdacht wordt gemaakt. Is nu al duidelijk… #WIDM #verdenkhemniet — CamstenCupcake (@CamstenCupcake) 23 februari 2019

Bron: Wie is de mol?, Twitter. Beeld: AVROTROS