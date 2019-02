Kijkers 'Wie is de Mol?' in shock na superspannende executie

Let op: spoilers! Alle molloten zaten weer vanavond klaar voor de zevende aflevering van Wie is de mol?. En van tevoren hadden we al zo’n idee dat het een hele spannende aflevering zou worden…

De aflevering begon met een opdracht met kisten met geld die de deelnemers aan de goede kant moesten slepen. Hierbij lukte het de deelnemers om al het geld, €1500, binnen te harken.

Advertentie

Russisch roulette

Tijdens de tweede opdracht, genaamd Russisch roulette, kregen de deelnemers verschillende keuzes van presentator Rik. Ze konden kiezen voor 1, 2 of 3 jokers, maar daar stond wel iets tegenover. ‘‘Hoe gretiger je bent, hoe groter het risico”, waarschuwde Rik nog. Uiteindelijk koos toch iedereen voor zichzelf, waardoor er een dubbele executie moest vallen.

Bananenopdracht

Als laatste opdracht moest de groep trossen bananen sorteren en naar het juiste station brengen. Als ze alle oranje trossen naar het oranje station hadden gebracht, hadden ze €1500 kunnen verdienen. Van de 12 trossen waren er 7 binnengebracht. Uiteindelijk verdiende de groep €1000.

Jamie

Na de opdrachten was het tijd voor de dubbele executie. De eerste die zijn rode scherm kreeg te zien, was Jamie. Kijkers zijn in shock, want heel veel mensen dachten dat Jamie de mol was. Daarnaast had Jamie twee jokers ingezet bij zijn test.

Rick Paul

De tweede die het rode scherm te zien kreeg, was Rick Paul. Toen Jamie een rood scherm te zien kreeg, kreeg Rick Paul het al benauwd; hij zat namelijk vol op Jamie.

De kandidaten die nu nog in het programma zitten zijn Niels, Sinan, Sarah en Merel.

Ben zo freaking confused #widm — Loekie Beltman⭐ (@LoekieBeltman_) 16 februari 2019

Ik sta op het punt om m’n tv door het raam te gooien #widm #moltalk pic.twitter.com/FjAL6DCsaJ — laura. ♔ (@louwrah) 16 februari 2019

WAT EEN AFLEVERING #widm — m ✨ (@batmanliamlove) 16 februari 2019

In shock nu.

En al mijn punten kwijt En kijkplezier #widm — Yvette Neuschwanger-Kars (@IdeeenFee) 16 februari 2019

DIT IS HET SEIZOEN VAN DE PLOTTWISTS. WTF#widm — Emily Charlotte (@empje174) 16 februari 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Beeld: AVROTROS