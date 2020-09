Waarom kijkers ‘Wie is de mol?’ het massaal over Patrick hebben

Zaterdagavond zatten alle molloten weer voor de buis voor een nieuwe aflevering van Wie is de mol? Dit keer was het vooral Patrick die de aandacht trok.

En dat had niet alleen met zijn molstreken te maken, maar ook met zijn outfit…

Let op: dit artikel kan spoilers over de aflevering bevatten.

Aan het begin van de aflevering raken de kijkers namelijk niet uitgepraat over het kleine, groene mutsje dat hij droeg. In combinatie met het witte shirt met opgerolde mouwen vonden veel mensen dat hij leek op een van de buurmannen van Buurman en Buurman. Terwijl hij volgens anderen juist gelijkenissen vertoonde met een typetje van Arjan Ederveen.

Beslagen bril

Maar dat was niet de enige reden waarom Patrick tijdens deze aflevering in het middelpunt van belangstelling stond. Tijdens de tweede opdracht moesten de deelnemers op zoek naar de juiste raamluiken. Deze moesten ze openen, zodat er geen geld uit de pot hoefde. Het regende die dag en omdat Patrick samen met Peggy steeds van buiten naar binnen moest om de ramen te openen, raakte zijn bril beslagen.

Zo blind als een mol

Dit vonden de kijkers erg verdacht, want hierdoor kon hij niks meer zien en was hij dus ‘blind’. En wie is er nog meer blind? De mol natuurlijk. “Patrick’s bril is beslagen, hij is zo blind als een MOL”, klinkt het gelijk op Twitter. Zou dit inderdaad betekent dat hij de mol is? En hoe zat het nou precies met de executie aan het eind? Op het ene moment zaten Patrick, Ron en Horace nog op de stoeltjes voor Rik en het volgende moment is Horace de afvaller… Heel vreemd! Wij zijn in ieder geval benieuwd naar de volgende aflevering!

Compleet off-topic maar: zijn wij de enige die Patrick met zijn groene muts vinden lijken op 1 van de buurmannen van buurman&buurman?#moltalk #widm — Tako During 🖖 (@tduring) September 19, 2020

Patrick zag er wel uit als Buurman en Buurman met z’n mutsje op…@WieIsDeMol #moltalk #widm — ArnoLucas2020 (@ArnoLucas2020) September 19, 2020

Peggy & Patrick; Je zal maar twee van die goedgemutste kandidaten voor je deur hebben staan #widm #moltalk — Glenn Mulleners (@glennmulleners) September 19, 2020

Zijn er meer mensen die een overeenkomst zien? Is Patrick de mol? #moltalk #widm pic.twitter.com/jMzHBJVaCC — Kwartjes (@KwartjesNu) September 19, 2020

Patrick ging tussendoor ook ff een bank overvallen #widm pic.twitter.com/TNT9FX9qEo — Bart Ensink (@Burgemeester) September 19, 2020

Patrick “Randle” 😂 doet me heel erg denken aan One flew over the cookies nest. #widm #moltalk “But it’s the truth even if it didn’t happen.” pic.twitter.com/ApqiD1Tihu — The Jillis Story (@TheJillisStory) September 19, 2020

#widm #moltalk Patrick heeft een groene muts op zijn hoofd, of noem je dit gras in moltaal?🤔 pic.twitter.com/tOgvjR8zGO — Kirsten_Wuijster (@Kirsten_J_W_) September 19, 2020

Ik zie ineens dat Patrick uit #widm een typetje van Arjan Ederveen is….. pic.twitter.com/OJiRhDEeBA — Garmt Nieuwenhuis (@g_rmt) September 17, 2020

Patrick’s beslagen glazen in dat huis.. die ziet vast net zoveel als een mol #widm — lianne♡̆̈ (@lazylianne) September 19, 2020

Oké beetje jammer #Patrick z’n bril helemaal beslagen: dus zo blind als een….. jawel #widm — BehindBlueEyes (@BehindMyBluEyes) September 19, 2020

haha. Patrick ziet niks in het warme huis door de beslagen bril… net als de mol?#moltalk #widm2020 #widm — Ilse Stienstra (@ilsestienstraa) September 19, 2020

patrick komt met beslagen glazen binnenrennen bij “min of meer”. blind als een mol? #moltalk #widm — Roy Nellen (@toproy2) September 19, 2020

Patrick’s bril is beslagen, hij is zo blind als een MOL #moltalk #widm — Koos De Blijker (@KBlijker) September 19, 2020

