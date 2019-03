Kijkers reageren teleurgesteld op eerste deel 'Wie is de Mol?'-finale

Na de Wie is de Mol?-aflevering van zaterdag 2 maart, zijn we eigenlijk nog niets wijzer geworden over wie de Mol nou is. Kijkers zijn in de war en een tikje teleurgesteld.

Net als vorig jaar wordt in de allerlaatste aflevering pas bekendgemaakt wie de Mol, de winnaar en de verliezend finalist is. Toch verbaast deze manier sommige kijkers nog. Ze hadden zaterdagavond op z’n minst al de onthulling van de verliezend finalist verwacht – of er in ieder geval op gehoopt. Ook werd de aflevering door sommigen wat saai gevonden.

En Niels dan?

Daarbij rest er één grote vraag specifiek over Nielson na deze op een na laatste aflevering van Wie is de Mol? 2019: wat gebeurt er als hij de Mol blijkt te zijn?

Sarah > Merel

Merel > Sarah Dus Niels is het sowieso niet? #moltalk #widm — Salina (@salinalalala) 2 maart 2019

Wie wint de pot als Niels de mol blijkt te zijn? #moltalk #widm — Corine Kramer (@CorineKramer10) 2 maart 2019

Wat nou als Niels de mol is? Merel en Sarah hebben op elkaar ingezet, dus niemand heeft “echt” gewonnen. De vrouw die de test dan als snelste heeft gemaakt is dan de winnaar?#widm #moltalk — Daniël (@dwit1234) 2 maart 2019

#Niels is mijn Mol. Maar als geen van de finalisten hem als Mol verdenkt, dan kan hij het toch eigenlijk al niet zijn? 🤔 #moltalk #widm Of is er dan geen winnaar? — Bettie (@Bettie__) 2 maart 2019

Als Niels de mol is, krijgt gewoon de gene met de meeste vragen fout op de “verkeerde mol” de pot. Er is altijd een winnaar. Maar het zal Sarah wel zijn. #widm — Mieltje (@Mieltje89) 2 maart 2019

Het zou zo mooi zijn als Niels de mol is! Dat zou betekenen dat de mol dit jaar niet is ontdekt! @WieIsDeMol #Widm #MolTalk — NariKins (@NariKinsArt) 2 maart 2019

ik dacht dat ik vanavond zou horen wie de mol was. #widm — henri van veen (@henrivanveen) 2 maart 2019

Heel verhaal van de presentator.

Spannend muziekje.

Opeens het idee dat we toch iets over de mol, winnaar of verliezer te weten zullen komen.

Wie is de mol? ‘Het antwoord op die vraag krijgt u volgende week.’ #widm #wieisdemol #moltalk pic.twitter.com/Kdder0oeOd — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 2 maart 2019

Samenvatting van deze aflevering van #WIDM: “.. maar dat zie je volgende week. Doei!” pic.twitter.com/7rmxNw6lpH — Martijn van Gerwen (@MartvGerwen) 2 maart 2019

Leuke groep, saaie opdrachten en een slaapverwekkende finale #WIDM #moltalk — Dave (@DaveHIJS) 2 maart 2019

Beetje saaie afl.. en dat zeg ik niet vaak over #Widm alleen die muziekopdracht was nog een beetje leuk! En ik had nog wel een of andere actie/wending verwacht ofzo.. jammer. — Malou (@maloumaas) 2 maart 2019

Die extra finale van #widm -volgende week- hoeft van mij echt niet. Iedereen wil nu toch gewoon weten wie de #mol is? #widm2019 #moltalk — Gertjan Bijzet (@gjbijzet) 2 maart 2019

Sarah blijft Mol-verdachte nummer één

Wie is nu dan toch die Mol: Sarah, Nielson of Merel? Op 9 maart is de ontknoping van dit 19e seizoen. Dan komen we erachter of Sarah ons van voortreffelijk acteerwerk heeft voorzien, jokerkoning Nielson een carrièreswitch naar het theater moet gaan overwegen of Merel een net zo goede toneelspeler als nieuwslezer is. Op dit moment is Sarah nog altijd de nummer één verdachte Mol, blijkt uit de peiling op de site van het programma. Daarna volgt Niels met 31 procent en Merel met 30 procent.

