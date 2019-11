Kijkers zijn het niet eens met afvaller 'Maestro'

Zondagavond was de tweede aflevering van seizoen 5 van Maestro te zien. Jörgen Raymann moest deze avond het programma verlaten. En daar waren kijkers het niet mee eens.

De avond stond in het teken van filmmuziek. Van Frozen en Pirates of the caribbean tot Star wars en The Godfather: de kandidaten dirigeerden muziekstukken uit filmklassiekers.

Afvaller

Jörgen Raymann ging voor een lied uit Pirates of the Caribbean van Hans Zimmer. Helaas deed hij dit niet goed genoeg. Hij kreeg te weinig punten om door te mogen naar volgende week. In aflevering 1 moest rapper Lange Frans het podium verlaten.

Natasja of Stefano

Twitteraars zijn het niet eens met het vertrek van Jörgen. Zij zouden liever zien dat Stefano Keizers die Let it go van Frozen dirigeerde of Natasja Froger die Soul bossa nova van Quincy Jones opvoerde het programma zou verlaten. Hoewel de meningen over Stefano verdeeld zijn. Over zijn talent voor dirigeren zijn kijkers niet zo te spreken, maar velen moeten wel ontzettend om hem lachen.

Natasja was echt niet beter dan Jorgen. WTF!! #Maestro — Monique Stegehuis (@stegehuisje1970) November 3, 2019

Jongens…echt dit klopt toch gewoon niet? Froger was echt het slechtste mey makkelijkste stuk??!!!!👿#maestro — Astrid Amsterdam (@Astriona) November 3, 2019

Wat een jury, omgekocht? van te voren een afspraak gemaakt? #natasja ongelooflijk slecht #maestro Het was! zo’n leuk programma — yvonne versteeg (@yvonneversteeg) November 3, 2019

Rot op Stefano mag blijven. De jury was er niet mee eens zichtbaar. #maestro — Marina Huisman מרינה I ❤️ ✝️✡️ 🚜🚜🚜🚜 (@MCJHuisman) November 3, 2019

Stefano is de menselijke vorm van de Oostbloklanden die tóch altijd doorgaan op het Songfestival. #maestro — TV-kijkert (@ThijsH16) November 3, 2019

Stefano is door bij #maestro. Dat vinden we heeeeel bijzonder!!!! — Elisabeth (@IMElisabethZ) November 3, 2019

Hoe kan die Natasja Froger 15 punten halen terwijl het orkest zwaar uit de maat speelde en bijna stil viel #doorgestokenkaart jammer dat de jury van #Maestro hierdoor door de mand is gevallen !!! — Bilal Islam (@Bilal_Moslim) November 3, 2019

@stefanokeizers gaat door omdat het programma #Maestro contrast bij de deelnemers nodig heeft, een clown. Zo was het vorig jaar met Dave von Raven. Zo is het nu. #nietsnieuwsonderdezon — Eric van den Berg (@isimediaNL) November 3, 2019

