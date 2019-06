Kijkers noemen de nieuwe zomercliffhanger van GTST de slechtste óóit

Nog een week voordat de spannende zomercliffhanger van GTST op televisie wordt uitgezonden. Toch hebben veel fans het seizoensslot al via Videoland kunnen bekijken en de kijkers zijn allesbehalve enthousiast.

Spoiler alert! Kijk jij de aflevering op televisie en heb jij de cliffhanger nog niet gezien? Dan kun je beter niet verder lezen.

Advertentie

Hartstilstand

In de laatste aflevering is te zien hoe Amir wordt neergeslagen met een knuppel en gelijk naar het ziekenhuis wordt gebracht. Op het moment dat Sjors huilend het ziekenhuis binnen komt lopen, krijgt haar grote liefde ook nog eens een hartstilstand.

Verlaten

Dat was uiteraard niet de enige spannende verhaallijn van deze zomercliff. Zo stapt Ludo in het huwelijksbootje met Billy, terwijl Janine met tranen in haar ogen toekijkt. En wordt het Jojo allemaal te veel en stort ze vlak na haar optreden in.

Slecht

Kijkers vinden het maar een afgezaagde cliffhanger. “Wat een vreselijk slechte laatste aflevering en cliffhanger. Misschien wel de slechtste ooit”, schrijft een kijker op Twitter. Toch weten genoeg fans dat ze 2 september gewoon weer voor de buis zitten, want het blijft een hele verslavende soap.

cliffhanger gezien.. niks spectaculairs aan.. erg tegenvallend dit jaar.. 🤷🏼♀️ Had het in een andere scene gezet & andere verhaal, dan was het spannender geweest.. #gtst #zomercliff #cliffhanger — Mariska (@Mariskaaaaa_x) 28 juni 2019

Jeetje wat een afgezaagde cliffhangers was dit zeg van gtst… echt een van de slechtste tot nu toe en toch weet ik dat ik 2 september weer kijk😂! #gtst — Mandy (@xMandy97) 28 juni 2019

Oke jojo valt neer, Amir hartstilstand, Ludo trouwt met Billy en Nina zoent met Daan, vaag allemaal weer #GTST — Fidèl (@Chocoboyfidi) 28 juni 2019

Wat een vreselijk slechte laatste aflevering en cliffhanger. Misschien wel de slechtste ooit #gtst — MaleNurse (@Dance19834) 27 juni 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Videoland. Beeld: RTL Jaap Vrenegoor