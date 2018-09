Gisteren was de derde dinsdag van september en dat houdt in: Prinsjesdag. Op deze speciale dag leest koning Willem-Alexander de troonrede voor. Helemaal vlekkeloos verliep deze dag niet. Kijkers maakten zich vooral zorgen om onze koning.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima stapten gisteren weer in de Glazen Koets om naar de Ridderzaal af te rijden, want daar las Willem-Alexander de jaarlijkse troonrede voor. In de troonrede blikte hij terug op het voorbije jaar en kondigde hij de plannen en maatregelen op het gebied van wetgeving en bestuur voor komend jaar aan.

Ziek

Opvallend was dat onze koning wat kleine foutjes maakte dit jaar. Daarnaast was aan hem te zien dat hij het hartstikke warm had. De zweetdruppels waren zelfs op z’n hoofd te zien. En dat was ook bij de kijkers niet ontgaan. Op Twitter vragen mensen zich af wat er met de koning aan de hand is. “Volgens mij is de koning nerveus” en “Zou Alex ziek zijn?”, klinkt het onder de twitteraars.

Hartstikke warm

Maar waarschijnlijk voelde Willem-Alexander zich prima. Natuurlijk zal hij wel wat nerveus zijn geweest, maar dat is best logisch, toch? De zweetdruppels hebben vermoedelijk te maken met de temperatuur in de Ridderzaal. Volgens aanwezigen was het zeer warm. Bij RTL Nieuws laat een aanwezige weten dat het warmer dan normaal was in de zaal. “Zo’n 26 graden en misschien werd het daarna nog wel warmer”.

Airco

De woordvoerder van de Ridderzaal geeft aan dat de airco wel 24 uur heeft aangestaan, maar dat deze een uur voor aanvang werd uitgezet. Dat doen ze omdat het koelen anders veel te veel herrie maakt en dat zou de troonrede verstoren. “Het is de normale procedure, maar het was inderdaad goed heet binnen.”

Er is waarschijnlijk dus niets met onze koning aan de hand. Gelukkig maar!

Is het zo warm in de Ridderzaal? Iedereen glimt! #Troonrede — margriet vroomans (@MVroomans) September 20, 2016

Warm ? de derde dinsdag in september na de #troonrede dan krijg je het pas #warm — André de Vries (@adv1948) August 4, 2013

Het moet toch mogelijk zijn om een ventilator in dat afdak van die stoel te bouwen? #Koning zweet zich rot. #Prinsjesdag — Patrick van der Wal (@Katharg0) September 18, 2018

Zou Alex ziek zijn? Knalrood hoofd en zweten als een otter.. Vond em er niet goed uitzien. — dolce katie (@dolcekatie1) September 18, 2018

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP.