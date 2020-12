Kijkers zwijmelen weg bij knappe én muzikale ‘The Voice’-kandidaat

Er kwam weer heel wat pareltjes voorbij in ‘The Voice of Holland’ vrijdagavond, maar er was vooral één kandidaat die er voor de vrouwen uit sprong. De muzikale Refael Mirila uit Israel wist namelijk niet alleen met zijn stem maar ook met zijn looks de nodige indruk te maken.

En niet alleen bij de kijkers thuis: zelfs Chantal Janzen en Martijn Krabbé waren ontzettend onder de indruk van de knappe verschijning…

Advertentie

Sprakeloze Waylon

Refeal liet voor zijn optreden weten dat hij expres alleen naar de auditie was gekomen. Zijn grote nachtmerrie was namelijk dat hij een liedje zou zingen en er helemaal niemand zou draaien. En dat zijn vriend of vriendin daar dan getuige van zou zijn. Zijn zorgen bleken echter voor niks te zijn, want toen hij het nummer ‘Runnin’ zong van Naughtyboy, Beyonce en Arrow Benjamin duurde het niet lang voordat de juryleden zich omdraaiden. Waylon was zelfs zó onder de indruk van het optreden, dat hij geen woord kon uitbrengen. Gelukkig bleek dit niet in zijn nadeel te zijn, want Refeal koos uiteindelijk voor hem als coach.